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Коммерсантъ FM
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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в столице. Введен дополнительный контроль на дорогах, могут быть введены ограничения на массовые мероприятия.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам»,— написал господин Собянин в Telegram.

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Мэр Москвы не уточняет, в связи с какими событиями проводятся антитеррористические мероприятия. Различные меры безопасности введены и в других регионах: в Ростовской области рекомендовано не выходить из домов, в Липецкой области — отказаться от поездок на юг, в Воронежской области — не использовать трассу М-4 «Дон» из-за движения военной техники.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы направились в Ростов-на-Дону и перешли границу. Официальных подтверждений этому не было. Минобороны называло обвинения со стороны господина Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина.

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