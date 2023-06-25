Врио в кружочек

На следующей неделе завершится этап выдвижения кандидатов в губернаторы. В нынешнем году выборы пройдут в каждом четвертом российском субъекте, в том числе в Москве, однако большой интриги ждать не стоит: почти везде баллотируются действующие главы. Новых руководителей, назначенных президентом, на этот раз можно пересчитать по пальцам одной руки, и «Ъ» решил присмотреться к ним повнимательнее.

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Не время для ротации

Сентябрь 2023 года будет богат на губернаторские кампании. Прямые выборы высшего должностного лица в текущем году пройдут в 21 субъекте, еще 5 регионов, в том числе 4 новых, получат руководителей в результате голосования в парламентах. Предыдущий «урожайный» ЕДГ пришелся на 2018-й: тогда жители напрямую избирали сразу 22 губернаторов, а еще 4 определяли депутаты.

Однако с точки зрения ротации губернаторского корпуса текущий электоральный цикл будет на редкость консервативным. Досрочная смена высшего должностного лица (когда прежний руководитель добровольно или вынужденно уходит в отставку, а на его место президент назначает нового — временно исполняющего обязанности) произошла весной всего в четырех субъектах: на Чукотке, в Смоленской и Омской областях, а также Красноярском крае. При этом только смоленский губернатор Алексей Островский покинул пост по-настоящему досрочно — за два с половиной года до окончания срока. Для чукотского руководителя Романа Копина, омского Александра Буркова и красноярского Александра Усса вопрос был, по сути, решенным — их полномочия и без того истекали в сентябре.

Отдельно стоит отметить, что еще в октябре 2022-го Владимир Путин утвердил врио глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, но о ротации тамошнего руководства речи не шло: назначенные «временными» Денис Пушилин и Леонид Пасечник возглавляли непризнанные республики с 2018 года, а Евгений Балицкий и Владимир Сальдо руководили пророссийскими военно-гражданскими администрациями освобожденных территорий с весны 2022-го. То есть статус «новичков» за ними был закреплен формально — в связи со вхождением новых субъектов в состав РФ, а не сменой высшего должностного лица.

Таким образом, действительно новых руководителей, которые в текущем году претендуют на губернаторские посты, всего четверо — и это наименьшее число с момента возвращения института прямых выборов (не считая «пилотного» 2012 года, когда врио не было вовсе, и избирались только действующие главы).

Для сравнения, пять лет назад (2018) в 26 кампаниях участвовали сразу 20 новых врио. И даже в прошлом году, когда казалось, что электоральный процесс под угрозой заморозки из-за начала спецоперации «новичков» было восемь, то есть в два раза больше, чем сейчас.

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Причину подобной консервации региональной власти легко описать идиомой «коней на переправе не меняют». Но еще одно, не столь очевидное объяснение связано с окончанием эксперимента по созданию новой губернаторской когорты: завершился пятилетний цикл ротаций, который стартовал с приходом Сергея Кириенко на должность куратора внутренней политики Кремля. В этом году ко второму сроку впервые подошли губернаторы этой новой волны — Глеб Никитин (Нижегородская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Василий Орлов (Амурская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и другие. Их замена фактически означала бы признание новой кадровой ставки ошибочной. Тогда как смещение немногих оставшихся в строю «старичков» (Роман Копин занимал пост с 2008 года, Алексей Островский — с 2012-го, а Александр Усс и вовсе был вторым человеком в крае аж с 1998-го), напротив, подтверждает верность выбранного пути.

А Чукотка — лучше!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов Фото: @chukotkagov Бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов Фото: @chukotkagov Бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото

Дебютантом среди новых региональных руководителей в текущем году стал врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, который 15 марта сменил на посту Романа Копина — преемника миллиардера Романа Абрамовича. Господин Копин провел в самом восточном регионе России 15 лет и откровенно от него устал: как объясняли источники «Ъ», ветеран губернаторского корпуса сам попросился на выход. Хотел ли попасть в Чукотку господин Кузнецов, к тому моменту более полугода отработавший первым запредом правительства ЛНР, неизвестно, однако отказываться от подобных предложений не принято. «Я готов послужить родине там, где я нужен»,— заявил он на встрече с президентом.

Чукотка — регион «вечной перспективы», который находится на очередном этапе ее обретения, говорит политолог Ростислав Туровский. Перспектива традиционно связана с мегапроектами — сырьевыми и энергетическими (Баимский ГОК, плавучие электростанции «Росатома») и инфраструктурными (Севморпуть). «Но с политической точки зрения Чукотка неактивна, на протяжении долгих лет она жила в рамках сложившейся системы, которая была чуть более яркой при Абрамовиче, и не такой яркой — при его преемнике. Теоретически приход совершенно новой фигуры должен запустить перестройку властных отношений, однако есть подозрение, что ничего радикального не произойдет: туда просто никто не захочет переезжать»,— рассуждает господин Туровский.

Первые шаги Владислава Кузнецова в статусе руководителя Чукотки подтверждают эти опасения: он сам прилетел в Анадырь только спустя неделю после назначения. Зато сразу с энтузиазмом приступил к знакомству с вверенным субъектом и прямо в терминале принялся пожимать руки местным жителям. По пути из аэропорта господин Кузнецов проинспектировал строительство инфекционного корпуса в поселке Угольные Копи, а вечером того же дня встретился с чиновниками автономного округа и уже по-хозяйски назвал его «нашим».

Свой «медовый месяц» с Чукоткой новый губернатор проводит в деятельном, но в то же время несуетливом темпе: выезжает в отдаленные районы, встречается с жителями, изредка записывает «кружочки» в Telegram.

Проблемы, которые он обещает решить, носят объективный и хорошо известный характер — это поставки продуктов, транспортная доступность, слабый интернет. В публичном позиционировании господин Кузнецов опирается на профильных чиновников — вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, первого замминистра по развитию ДВ и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова и гендиректора Корпорации развития ДВ и Арктики Николая Запрягаева. О ревизии наследия Романа Копина речи даже близко не идет.

Содержание соцсетей врио носит протокольный характер: вторыми по частоте после рабочих совещаний и планов являются посты со всевозможными поздравлениями — за неполных три месяца их было уже 19. В целом сетевая активность Владислава Кузнецова в Чукотке мало чем отличается от той, которую он демонстрировал в ЛНР. При этом к своему донбасскому опыту чиновник почему-то не обращается (лишь однажды во время командировки в ДНР он напомнил подписчикам об этом периоде), да и на спецоперации, которая, казалось бы, могла стать его коньком, акцента не делает. Зато легко заметить стремление «варяга» заручиться поддержкой местных: он обещает помогать Ассоциации коренных малочисленных народов, встречается с их представителями, вникает в проблемы оленеводов и навещает обладателей почетного звания «Хранитель традиций Чукотки».

По словам политконсультанта Евгения Минченко, Владислав Кузнецов демонстрирует преемственность по отношению к предшественнику и старается проявить себя за счет поездок по региону, однако держится в новом статусе пока «несколько сдержано и зажато»: «Может, сказывается недостаток публичного опыта. Регион небольшой, далекий, там гораздо сложнее создавать информационные поводы. Остальным врио уделяется больше внимания, а значит, у них и возможностей больше, чтобы себя проявить».

Ты помнишь, Василий, дороги Смоленщины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Вторым руководителем-«новичком» в нынешнем году стал выходец из аппарата правительства РФ Василий Анохин, который 17 марта получил должность врио губернатора Смоленской области. В отличие от чукотского коллеги, господин Анохин с вверенным регионом знаком хорошо, поскольку в 2016–2018 годах работал заместителем его главы, либерал-демократа Алексея Островского. Для самого господина Островского, как и для всей его партии, эта рокировка оказалась малоприятной неожиданностью.

«Временный этап правления ЛДПР в Смоленской области завершился, ставка будет делаться на вытеснение из региона всех ее представителей,— говорит Ростислав Туровский.— Такой вывод уже можно сделать, например, из отставки мэра Смоленска Андрея Борисова. Вероятно, Анохин будет решительно избавляться от наследия предшественника, причем сделать это будет несложно: нельзя сказать, что команда Островского была успешной. Уход того же Борисова жителей только обрадовал».

Василий Анохин включился в работу, что называется, «с шашкой наголо» и сразу продемонстрировал, что готов принимать жесткие решения по отношению к старой команде. Например, после резонансного избиения девочки-подростка в Гагарине устроил показательный разнос чиновникам социального блока, признав их работу неудовлетворительной. «Профанацию мне здесь устраивать не стоит,— под камеры грозил им новый руководитель.— Если я провожу совещание, то должна быть абсолютная конкретика».

На первом же заседании господин Анохин обязал членов администрации отвечать на обращения жителей в соцсетях и «в идеале — в течение суток».

Это можно считать классическим приемом «губернаторов новой волны», демонстрирующих их открытость к населению. Еще один простой прием — выборочный ответ на комментарии подписчиков. Его смоленский врио тоже охотно применил: увидев в Telegram жалобу на состояние дороги от Вязьмы до границы с Калужской областью, он по горячим следам созвонился с руководителем Росавтодора и договорился о ремонте самых проблемных ее участков, а затем еще и отчитался об этом. На жителей такой популизм произвел, судя по комментариям, самое положительное впечатление, хотя их прежний губернатор тоже сидел в Telegram и тоже отвечал на комментарии.

Впрочем, местами активность нового смоленского руководителя выглядела даже несколько избыточной. Так, за первые несколько недель он успел нагрянуть в МФЦ в качестве «тайного покупателя», проехаться на «КамАЗе» до подтопленных паводком деревень, дать посидеть в губернаторском кресле случайному пятилетнему мальчику и даже лично организовать реверсивное движение на ремонтируемом мосту в микрорайоне Гнездово.

В какой-то момент, видимо, осознав, что «малых дел» становится слишком много, Василий Анохин сменил имидж — переоделся из пиджака в casual, а заодно и подход к освещению своей деятельности в соцсетях.

В начале мая вместо хаотичных реакций на жалобы он стал планомерно выезжать в районы, собирать местных жителей в актовых залах и отвечать на их вопросы, а после отчитываться о полученных «наказах». На смену многочисленным видео, снятым со стороны, пришли фотоотчеты.

«Анохин — отличник,— характеризует нового смоленского руководителя Евгений Минченко.— Старательный, подчеркнутый трудоголик, что, впрочем, присуще всем губернаторам кириенковского призыва. Он активно объезжает регион, при этом одевается в мягкий трикотаж и не выглядит как чиновник, чем подкупает».

К слову, Василий Анохин пользуется еще одним приемом из арсенала современных врио — записывает еженедельные пятиминутные видеоотчеты. Такой формат предвыборного общения с населением появился несколько лет назад, но не всем пришелся по душе. Например, чукотский врио Владислав Кузнецов его не использует. Зато господин Анохин, в свою очередь, почти не постит «кружочки» в Telegram, которые являются своеобразным аналогом «сториз» в когда-то излюбленном губернаторами Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена).

От Омска до Красноярска

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко Фото: Коммерсантъ / Владимир Петровский / купить фото Бывший губернатор Омской области Александр Бурков Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко Фото: Коммерсантъ / Владимир Петровский / купить фото Бывший губернатор Омской области Александр Бурков Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото

Любопытно, что лидером по «кружочкам» среди «новичков» стал не самый, казалось бы, очевидный кандидат на эту роль — Виталий Хоценко, который 29 марта был назначен на пост врио губернатора Омской области. Как и в случае с господином Кузнецовым, карьерным лифтом для него стала работа на новых территориях (с лета прошлого года господин Хоценко возглавлял правительство ДНР). Как и в случае с господином Анохиным, он пришел на смену губернатору от оппозиционной партии — эсеру Александру Буркову.

Правда, на этом параллели между смоленским и омским врио заканчиваются. «Варяг» Хоценко сразу дал понять, что устраивать ревизию наследия своего предшественника пока не собирается, записав с ним один из первых своих «кружочков». «Он действует более осторожно,— объясняет Ростислав Туровский,— Анохин чувствует за собой силу федеральной поддержки и сам проявляет активность. Омская область в этом плане регион куда более сложный, там достаточно сплоченные элиты, много крупного бизнеса. Учитывая сильные позиции КПРФ, кампания будет непростой, Хоценко сначала просто нужно выиграть выборы. Исходя из этого ставка будет делаться на пиар без резких действий в политической сфере».

Виталий Хоценко действительно на голову опережает коллег в медийной активности. Например, если чукотский врио выложил по итогам ПМЭФ 5 постов в соцсетях, смоленский — 12, то омский — сразу 22 (красноярский врио Михаил Котюков пока не выложил ни одного).

Господин Хоценко буквально фонтанирует информационными поводами, делясь с «дорогими омичами» самыми разными аспектами своего пребывания в регионе. В том числе он пускает подписчиков в личную жизнь, показывая, например, собаку, которую привез из ДНР, или записывая «кружочек» с супругой, чего его «одногодки» стараются избегать. Впрочем, в подавляющем большинстве арсенал господина Хоценко самый стандартный: планы, поздравления, поездки по районам и еженедельные видеоотчеты на фоне местного колорита.

Новый омский руководитель подкупает своей простотой и энергетикой, говорит Евгений Минченко: «Александр Бурков был все-таки человеком в футляре, а Хоценко — непосредственный, открытый. Настоящим хитом стало видео, где он едет с бабушкой на каком-то странном автомобиле по сгоревшей деревне».

Наконец, последним «новичком» текущего года стал Михаил Котюков, который 20 апреля перешел с должности заместителя министра финансов РФ на пост врио губернатора Красноярского края, сменив старожила красноярской политики Александра Усса. Он прекрасно знает родной регион, в котором сделал блестящую карьеру и дослужился до краевого министра финансов, однако именно здешнее «наследие» является наиболее проблемным, говорит Ростислав Туровский: «Речь про всю систему отношений, которая сложилась вокруг фигуры Усса, который, хоть и отработал губернатором всего один срок, успел завязать на себя все элиты и бизнес». По словам эксперта, в «расчистке» этого наследия новому руководителю «прямо или косвенно помогают силовые структуры», поскольку сейчас в крае разворачивается беспрецедентная антикоррупционная кампания. «Она началась еще до его назначения и, судя по всему, не прекратится, что, конечно, облегчает Котюкову работу. Если изначально казалось, что с интересами Усса нельзя не считаться, то теперь возникает ощущение, что все-таки можно»,— резюмирует эксперт.

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К соцсетям Михаил Котюков пока явно привыкает, поскольку размещает там сообщения нерегулярно и заметно реже всех остальных врио. Зато он освоил формат прямого эфира и уже дважды выходил на непосредственную связь с жителями, чем господа Кузнецов, Анохин и Хоценко пока похвастать не могут.

Андрей Прах