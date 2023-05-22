Тему встречи изменить нельзя

Почти все действующие региональные руководители, чьи полномочия истекают в сентябре, уже заручились поддержкой Владимира Путина для выдвижения на следующий срок. Традиционно это происходит во время личной встречи: губернаторы отчитываются об успехах и просят одобрить их планы, а президент обращает внимание на проблемные места и напутствует на выборы. По подсчетам “Ъ”, аудиенцию у главы государства пока не получили только главы Якутии, Магаданской и Орловской областей, а также возглавляющий Хакасию коммунист Валентин Коновалов, который, впрочем, едва ли может на нее рассчитывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

10 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской и Тюменской областях, Алтайском, Красноярском и Приморском краях, Москве, Хакасии и Якутии, а также Чукотском автономном округе. Кроме того, в Ямало-Ненецком автономном округе, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях руководителей выберут через парламент.

Как и в прошлом году, в большинстве перечисленных регионов на новый срок будут баллотироваться действующие губернаторы. Весенняя ротация первого лица накануне очередных выборов произошла только на Чукотке, в Омской области и Красноярском крае. В Смоленской области президент заменил главу досрочно: вместо либерал-демократа Алексея Островского, чьи полномочия истекали в 2025 году, был назначен сотрудник аппарата правительства РФ Василий Анохин.

Первую фактически предвыборную встречу Владимир Путин провел 7 февраля со столичным градоначальником Сергеем Собяниным. Президент и мэр обсудили итоги 2022 года, инвестиционные проекты, развитие транспортной инфраструктуры и многое другое. И хотя в опубликованной на сайте Кремля стенограмме выдвижение господина Собянина на новый срок не упоминается, по данным “Ъ”, он вновь намерен баллотироваться на свой пост, причем на этот раз — от «Единой России» (ранее мэр дважды участвовал в прямых выборах как самовыдвиженец).

Также без упоминания о предстоящих выборах 23 марта на сайте Кремля была опубликована стенограмма встречи Владимира Путина с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. А вот доклад главы Самарской области Дмитрия Азарова, который состоялся 28 марта, на сайте предварила ремарка, согласно которой губернатор проинформировал президента о том, что «с учетом масштабных задач, стоящих перед регионом, и в связи с истечением срока пребывания на посту» он намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. «Владимир Путин пожелал Дмитрию Азарову успехов»,— сказано в сообщении.

Следом прошли еще две предвыборные встречи — с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой Приморья Олегом Кожемяко (3 и 10 апреля соответственно), в публичной части которых выборы не фигурировали. Но уже с конца апреля некоторые региональные руководители сами стали просить Владимира Путина изъявить согласие на их новый срок. «Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области»,— обратился к президенту губернатор Михаил Ведерников 18 апреля. «Проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха»,— ответил Владимир Путин.

25 апреля он пообщался с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, о выдвижении которого на второй срок снова было сказано в ремарке на сайте Кремля, 2 мая — с главами Алтайского края и Воронежской области Виктором Томенко и Александром Гусевым (без упоминания выборов). Наконец, все последующие встречи — с нижегородским губернатором Глебом Никитиным (3 мая), ивановским Станиславом Воскресенским (10 мая), тюменским Александром Моором (11 мая), амурским Василием Орловым и новосибирским Андреем Травниковым (16 мая) — заканчивались просьбой глав субъектов поддержать их выдвижение. Руководители регионов неизменно подчеркивали, что ориентируются в этом вопросе на позицию господина Путина, а он, одобряя их планы, отвечал, что все будет зависеть от позиции жителей.

Отметим, что с временно исполняющими обязанности губернаторов «старых» регионов президент встречался в момент их назначения, а врио глав всех новых субъектов он принял в Кремле 6 апреля. Из действующих губернаторов пока не удостоились публичной аудиенции только четверо: Сергей Носов (Магаданская область), Айсен Николаев (Якутия), Андрей Клычков (Орловская область) и Валентин Коновалов (Хакасия). Первые двое — единороссы, господа Клычков и Коновалов — коммунисты.

Впрочем, как утверждает источник “Ъ” в руководстве Якутии, встреча главы республики с Владимиром Путиным якобы произошла еще в начале года и была для него «успешной», однако огласке это событие почему-то не предали. А источник в окружении коммуниста Андрея Клычкова заверил “Ъ”, что тот еще увидится с президентом, но затруднился уточнить, когда может состояться эта встреча (напомним, избирательная кампания стартует в первой половине июня).

Владимир Путин действительно принимает глав из числа представителей оппозиции: например, в 2020 году он напутствовал на новый срок того же либерал-демократа Алексея Островского. Но со вторым представителем КПРФ среди действующих губернаторов, победителем протестных выборов-2018 Валентином Коноваловым глава государства встретится едва ли, ведь от «Единой России» на этот пост будет претендовать депутат Госдумы Сергей Сокол. «Президент встречается только с согласованными претендентами на следующий срок. В этой логике "Единой России" не было бы смысла вкладываться в кампанию и выдвигать сильного ресурсного кандидата при личной поддержке (секретаря генсовета партии.— “Ъ”) Андрея Турчака»,— сообщил “Ъ” источник в республиканском отделении единороссов. Добавим, что за все время пребывания господина Коновалова у власти его ни разу не удостоили аудиенции ни сам президент, ни премьер-министры.

Андрей Прах; Николай Борисов, Якутск; Сергей Толмачев, Воронеж; Валерий Лавский, Новосибирск