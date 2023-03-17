ЛДПР отступила из-под Смоленска

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Смоленской области Алексея Островского (ЛДПР) и назначении временно исполняющим обязанности главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ, бывшего вице-губернатора Смоленщины по финансам Василия Анохина. Господин Анохин заверил президента, что уделит особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей, а также в течение месяца подготовит план развития региона. В ЛДПР называют отставку своего губернатора «неожиданной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Островский без малого 11 лет представлял ЛДПР в губернаторском корпусе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Островский без малого 11 лет представлял ЛДПР в губернаторском корпусе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Встреча президента с вновь назначенным врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным прошла вечером в пятницу по видео-конференц-связи. Владимир Путин констатировал, что субъект не является чужим для чиновника, поскольку он работал там «не так давно и на высоком уровне», и попросил оценить там ситуацию.

Василий Анохин в ответ заявил, что она ему действительно знакома: «Я там работал, жил, я создал семью на Смоленщине». Наиболее насущными вопросами для жителей он считает здравоохранение, образование, экологию, ЖКХ, а также соцобеспечение. «В особенности мобилизованных граждан и членов их семей, чему я уделю первоочередное, особое внимание»,— заверил господин Анохин. Он добавил, что «понимает все шаги, которые необходимо сделать», и поэтому через месяц готов предоставить «детальный план развития региона».

Василию Анохину 39 лет, окончил Академию экономической безопасности МВД, Финансовый университет при правительстве РФ и Российскую экономическую школу. Начинал карьеру в Смоленской области, в 2015–2016 годах работал представителем региона при правительстве РФ, в 2016–2018 годах — вице-губернатором по вопросам финансовой политики и бюджета. Позже ушел на федеральный уровень — в секретариат к Виталию Мутко в бытность его вице-премьером. В 2018 году стал заместителем руководителя секретариата уже вице-премьера Марата Хуснуллина. В январе 2021-го господин Анохин перешел в департамент регионального развития аппарата правительства РФ. Окончил специальную программу Высшей школы госуправления при РАНХиГС.

Смоленская область — это «западные рубежи Российской Федерации, и это тоже имеет особое значение», отметил Владимир Путин. «Сразу же после того, как вы сделаете первые шаги в этой работе, мы поговорим лично и обсудим то, что нужно сделать дополнительно»,— предупредил глава государства.

Теперь уже бывший губернатор Смоленщины Алексей Островский на момент сдачи номера не прокомментировал свою отставку.

Источник “Ъ”, близкий к администрации президента (АП), говорит, что, хотя в этом году его не называли в списках потенциальных отставников (полномочия господина Островского истекали только в 2025-м), по его информации, АП рассматривала такую возможность ранее, перед его последними выборами.

Напомним, в 2015 и 2020 годах Алексей Островский участвовал в прямых выборах губернатора и побеждал с результатом 65,2% и 56,5% соответственно. «Единая Россия» оба раза соперников ему не выставляла.

В ЛДПР пока также не спешат комментировать «потерю» одного из двух своих губернаторов (также в рядах либерал-демократов состоит глава Хабаровского края Михаил Дегтярев). Член высшего совета партии, депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил “Ъ”: «Отставка неожиданная».

Напомним, Алексей Островский занимал пост главы региона с 20 апреля 2012 года. Это один из последних назначенцев президента Дмитрия Медведева и один из последних губернаторов, избравшихся через парламент (осенью того же года были возвращены прямые губернаторские выборы). Ранее, в среду, Владимир Путин принял отставку другого «долгожителя», губернатора Чукотки Романа Копина, по совпадению — одного из первых назначенцев господина Медведева. Врио главы автономного округа назначен бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, с лета прошлого года занимавший должность замглавы правительства Луганской народной республики (ЛНР).

Будучи представителем оппозиции, Алексей Островский формировал «коалиционное правительство», приглашая в него представителей всех остальных партий.

«Новость очень неожиданная,— заявил “Ъ” депутат Госдумы от региона Сергей Леонов (ЛДПР).— Надеюсь, что кадровая политика врио будет сбалансированной, специалисты, которые работают сегодня в администрации, продолжат свою работу». А вот глава смоленского отделения «Справедливой России — За правду» Андрей Иванов считает отставку губернатора Островского «абсолютно логичной»: «Единственное, это нужно было сделать раньше».

После встречи с Владимиром Путиным Василий Анохин рассказал “Ъ”, что «в самое ближайшее время» проследует в Смоленскую область: «Задачи президентом поставлены, будем выполнять». Чиновник также заверил, что не планирует серьезных кадровых перестановок. «Я лично знаю многих как профессионалов, которые отдали многие годы своей жизни этой работе. У нас есть опыт взаимодействия и взаимопонимания. Вопрос отставки может возникнуть лишь по отношению к тем, кто не справляется со своими обязанностями»,— сказал “Ъ” господин Анохин.

Эксперт в сфере региональной политики Виталий Иванов характеризует господина Островского как очень среднего губернатора.

«По сути, он обычный заднескамеечник. Как руководитель ничем особо не отличался от своих коллег ни в отрицательную, ни в положительную сторону. И я не могу вспомнить, чтобы последнее время из Смоленской области поступали какие-то плохие новости»,— говорит господин Иванов. При этом он обращает внимание на неуклонное сокращение представительства ЛДПР в губернаторском корпусе. Так, до 2021 года «жириновцы» возглавляли три региона (Хабаровский край, Владимирскую и Смоленскую области), а теперь один. «Такое впечатление, что после смерти Владимира Жириновского отношение к его партии изменилось в худшую сторону»,— заключает эксперт.

Политконсультант Евгений Минченко считает, что ушедший в отставку Алексей Островский был «губернатором-середняком» без особого «федерального патронажа». В нынешней ситуации, по мнению эксперта, обязательное представительство парламентских партий в губернаторском корпусе не так принципиально. «В целом я бы отметил, что это назначение — показатель роста влияния вице-премьера Марата Хуснуллина, в орбиту которого входит Анохин»,— резюмировал господин Минченко.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Елена Рожкова; Александр Асадчий, Смоленск