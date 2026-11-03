Правительство рассмотрит расширение полномочий Минцифры по координации ИИ
Правительство рассмотрит проект постановления о дополнительных функциях Минцифры по координации внедрения ИИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Речь идет о постановлении от 2 июня 2008 года. В него планируется добавить полномочия по детальной координации процессов внедрения технологий искусственного интеллекта. Заседание правительства состоится во вторник.
Как писал «Ъ» в октябре, Минцифры планирует ввести финансовые меры поддержки проектов в сфере ИИ. Планируется, что они будут включать льготное кредитование и гранты на пилотное тестирование ИИ-решений. Общий объем финансирования может достигать 10 млрд руб. в год.