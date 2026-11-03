Правительство рассмотрит расширение полномочий Минцифры по координации ИИ

Как писал «Ъ» в октябре, Минцифры планирует ввести финансовые меры поддержки проектов в сфере ИИ. Планируется, что они будут включать льготное кредитование и гранты на пилотное тестирование ИИ-решений. Общий объем финансирования может достигать 10 млрд руб. в год.