Выдвижение с опережением

К середине июня более половины региональных руководителей прошли процедуру выдвижения и официально вступили в избирательную кампанию. Пока подготовка к сентябрьским выборам-2023 проходит без сюрпризов: единороссы ожидаемо выдвигают действующих губернаторов, а оппозиция выставляет против них своих сильнейших депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За первые две недели, прошедшие с начала избирательной кампании, «Единая Россия» (ЕР) официально выдвинула на новый срок действующего мэра Москвы Сергея Собянина, главу Подмосковья Андрея Воробьева, губернаторов Станислава Воскресенского (Ивановская область), Михаила Ведерникова (Псковская область), Василия Орлова (Амурская область), Сергея Носова (Магаданская область), Айсена Николаева (Якутия) и Виктора Томенко (Алтайский край). Дебютировали в качестве кандидатов от ЕР врио губернаторов Чукотки, Красноярского края и Смоленской области Владислав Кузнецов, Михаил Котюков и Василий Анохин, а также депутат Госдумы Сергей Сокол, претендующий на пост главы Хакасии.

До конца июня единороссам осталось выдвинуть действующих губернаторов Дмитрия Азарова (Самарская область), Глеба Никитина (Нижегородская область), Олега Кожемяко (Приморье), Андрея Травникова (Новосибирская область), Александра Гусева (Воронежская область), Сергея Цивилева (Кузбасс) и Александра Моора (Тюменская область), а также врио главы Омской области Виталия Хоценко. Единственным регионом, где ЕР не будет выставлять кандидата, является Орловская область, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков: в 2017 году он был назначен на должность врио губернатора Владимиром Путиным, а 8 июня 2023-го получил от президента благословление на второй срок. В таких случаях единороссы традиционно поддерживают выбор главы государства и в гонке не участвуют.

Напомним, впервые с 2017 года на губернаторских выборах не будет фаворитов из числа самовыдвиженцев. Пять лет назад самостоятельно баллотировались столичный градоначальник Сергей Собянин и врио губернатора Омской области эсер Александр Бурков. Кроме того, на повторные выборы главы Приморья в качестве самовыдвиженца шел Олег Кожемяко. В этом году из приморского краевого закона такая возможность была исключена. А вот в Омской области она осталась, чем, кстати, уже воспользовался местный «вечный кандидат» Юрий Александров.

КПРФ успела выдвинуть обоих своих действующих губернаторов — Андрея Клычкова и главу Хакасии Валентина Коновалова, а также ряд кандидатов в других регионах. По традиции, от коммунистов идут парламентарии. В частности, депутаты Госдумы Мария Прусакова и Андрей Алехин баллотируются в губернаторы Алтайского края и Омской области, а депутаты заксобраний Андрей Новак, Роман Яковлев, Александр Наумов, Андрей Рогатнев и Сергей Гончаренко поборются за посты в Красноярском крае, Новосибирской, Московской, Воронежской и Магаданской областях соответственно.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и ЛДПР тоже традиционно выдвигают или парламентариев, или лидеров своих региональных ячеек. Так, за пост главы Подмосковья от эсеров будет бороться депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, а от либерал-демократов — его коллега Кирилл Жигарев. Аналогичным образом в губернаторы Алтайского края выдвинуты члены заксобрания региона Евгений Боровиков и Сергей Булаев. В Хакасии от ЛДПР баллотируется депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов, а в Новосибирской области — депутат горсовета областного центра Евгений Лебедев. Наконец, на Колыме эсеры выдвинули главу реготделения Олега Прикоки.

«Новые люди», помимо кандидата в мэры Москвы Владислава Даванкова (подробнее о его выдвижении см. на этой же странице), пока выставили соперников только для Михаила Котюкова — им стал депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов — и для Виктора Томенко: это руководитель фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. От борьбы за пост главы Якутии, на который теоретически могла претендовать экс-мэр Якутска и замглавы партийной фракции в Госдуме Сардана Авксентьева, «Новые люди» отказались.

Кстати, губернаторская гонка в Алтайском крае пока выглядит наиболее конкурентной по числу возможных кандидатов. Кроме перечисленных кандидатов от думских партий к ней уже официально присоединился лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, а о намерении участвовать в выборах заявили депутат заксобрания Елена Хрусталева (Партия пенсионеров), доцент Института гуманитарных наук Алтайского госуниверситета Виктор Нагайцев («Зеленая альтернатива») и заведующий лабораторией Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов («Зеленые»).

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск