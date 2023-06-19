Выдвижение с опережением

К середине июня более половины региональных руководителей прошли процедуру выдвижения и официально вступили в избирательную кампанию. Пока подготовка к сентябрьским выборам-2023 проходит без сюрпризов: единороссы ожидаемо выдвигают действующих губернаторов, а оппозиция выставляет против них своих сильнейших депутатов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
За первые две недели, прошедшие с начала избирательной кампании, «Единая Россия» (ЕР) официально выдвинула на новый срок действующего мэра Москвы Сергея Собянина, главу Подмосковья Андрея Воробьева, губернаторов Станислава Воскресенского (Ивановская область), Михаила Ведерникова (Псковская область), Василия Орлова (Амурская область), Сергея Носова (Магаданская область), Айсена Николаева (Якутия) и Виктора Томенко (Алтайский край). Дебютировали в качестве кандидатов от ЕР врио губернаторов Чукотки, Красноярского края и Смоленской области Владислав Кузнецов, Михаил Котюков и Василий Анохин, а также депутат Госдумы Сергей Сокол, претендующий на пост главы Хакасии.
До конца июня единороссам осталось выдвинуть действующих губернаторов Дмитрия Азарова (Самарская область), Глеба Никитина (Нижегородская область), Олега Кожемяко (Приморье), Андрея Травникова (Новосибирская область), Александра Гусева (Воронежская область), Сергея Цивилева (Кузбасс) и Александра Моора (Тюменская область), а также врио главы Омской области Виталия Хоценко. Единственным регионом, где ЕР не будет выставлять кандидата, является Орловская область, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков: в 2017 году он был назначен на должность врио губернатора Владимиром Путиным, а 8 июня 2023-го получил от президента благословление на второй срок. В таких случаях единороссы традиционно поддерживают выбор главы государства и в гонке не участвуют.
Напомним, впервые с 2017 года на губернаторских выборах не будет фаворитов из числа самовыдвиженцев. Пять лет назад самостоятельно баллотировались столичный градоначальник Сергей Собянин и врио губернатора Омской области эсер Александр Бурков. Кроме того, на повторные выборы главы Приморья в качестве самовыдвиженца шел Олег Кожемяко. В этом году из приморского краевого закона такая возможность была исключена. А вот в Омской области она осталась, чем, кстати, уже воспользовался местный «вечный кандидат» Юрий Александров.
КПРФ успела выдвинуть обоих своих действующих губернаторов — Андрея Клычкова и главу Хакасии Валентина Коновалова, а также ряд кандидатов в других регионах. По традиции, от коммунистов идут парламентарии. В частности, депутаты Госдумы Мария Прусакова и Андрей Алехин баллотируются в губернаторы Алтайского края и Омской области, а депутаты заксобраний Андрей Новак, Роман Яковлев, Александр Наумов, Андрей Рогатнев и Сергей Гончаренко поборются за посты в Красноярском крае, Новосибирской, Московской, Воронежской и Магаданской областях соответственно.
«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и ЛДПР тоже традиционно выдвигают или парламентариев, или лидеров своих региональных ячеек. Так, за пост главы Подмосковья от эсеров будет бороться депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, а от либерал-демократов — его коллега Кирилл Жигарев. Аналогичным образом в губернаторы Алтайского края выдвинуты члены заксобрания региона Евгений Боровиков и Сергей Булаев. В Хакасии от ЛДПР баллотируется депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов, а в Новосибирской области — депутат горсовета областного центра Евгений Лебедев. Наконец, на Колыме эсеры выдвинули главу реготделения Олега Прикоки.
«Новые люди», помимо кандидата в мэры Москвы Владислава Даванкова (подробнее о его выдвижении см. на этой же странице), пока выставили соперников только для Михаила Котюкова — им стал депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов — и для Виктора Томенко: это руководитель фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. От борьбы за пост главы Якутии, на который теоретически могла претендовать экс-мэр Якутска и замглавы партийной фракции в Госдуме Сардана Авксентьева, «Новые люди» отказались.
Кстати, губернаторская гонка в Алтайском крае пока выглядит наиболее конкурентной по числу возможных кандидатов. Кроме перечисленных кандидатов от думских партий к ней уже официально присоединился лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, а о намерении участвовать в выборах заявили депутат заксобрания Елена Хрусталева (Партия пенсионеров), доцент Института гуманитарных наук Алтайского госуниверситета Виктор Нагайцев («Зеленая альтернатива») и заведующий лабораторией Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов («Зеленые»).
«Новые люди» выдвинули в мэры Москвы вице-спикера Госдумы
Московское отделение партии «Новые люди» на своей конференции в воскресенье выдвинуло вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом в мэры Москвы на осенних выборах. 19 мая партия уже проводила неформальную конференцию по его выдвижению в столичные градоначальники в формате пикника в Серебряном бору. Но на тот момент выборы еще не были назначены, поэтому после того, как Мосгордума 7 июня приняла соответствующее постановление, партии пришлось заново провести все необходимые процедуры.
Владислав Даванков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Планами на избирательную кампанию поделилась с делегатами секретарь столичного отделения Анна Трофименко: «У нас амбициозная планка: проехать 100 районов, посмотреть, как живут люди, какие у них проблемы. Мы уже начали и увидели, что Москва — город контрастов. Поняли, что в Москве много мифов, ими живут как люди, так и чиновники». В доказательство она перечислила три распространенных суждения о столице и предложила активистам угадать, правда это или нет. Первое — о том, что Москва должна непрерывно расти и уплотняться, без чего не будет развития — было названо мифом. «Париж и Нью-Йорк за последние 20 лет практически не выросли, а экономический рост есть»,— пояснила глава отделения. Мифическими были признаны и высокие зарплаты москвичей. А вот с утверждением о том, что Москва самый зеленый мегаполис в мире, которое аудитория встретила с недоверием, госпожа Трофименко согласилась: 49% площади столицы заняты зелеными насаждениями. Но горожане этого не чувствуют, потому что большинство площадей приходится на зеленые массивы типа Битцевского парка, а в обычных районах, где живут люди, зелени не так уж и много, подчеркнула Анна Трофименко.
Глава партии и ее фракции в Госдуме Алексей Нечаев рассказал, как происходило голосование по кандидату в мэры: «Наш актив долго, несколько минут дискутировал, боролись подходы, мнения. У нас ведь всегда есть несколько мнений. Мы и голосуем в Думе всегда по-разному». Но кандидатуру Владислава Даванкова, по словам лидера, отделение одобрило единогласно.
Затем выступил сам кандидат, который поведал, как ему пришла в голову идея баллотироваться в мэры. Господин Даванков сломал ногу, поскользнувшись «на московской плитке», лежал в больнице и «думал о Москве». В рамках этих раздумий депутат изучил стратегию развития столицы до 2030 года, где говорилось, что к этому времени в городе будет проживать 20 млн человек. «Главная проблема — это то самое уплотнение и расширение, которое все ощущают на себе. На мой взгляд, Москва должна быть другой, за пять лет нужно сделать ее удобной для москвичей»,— сказал Владислав Даванков. Поэтому основой его предвыборной программы станут мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города. Также он сообщил, что собирается запустить в столице проект «Миллион айтишниц», в рамках которого девушек будут бесплатно обучать основам кодинга, работе с нейросетями и искусственным интеллектом.