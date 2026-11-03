Кредитование исполнено

Два месяца средства, выведенные МКБ с межбанковского рынка отражались не на счетах «кредит негосударственным коммерческим организациям» (счет 452), а на счетах «средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям» (счет 471). Как пояснила старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, счет 452 применяют именно для классических кредитов, когда стороны заключают кредитный договор, где детально фиксируют сумму, срок, ставку, график выплат и цель финансирования. Счет 471, по ее словам, используют для сделок, которые не являются стандартным кредитом. «В эту категорию нередко попадают структурированные финансовые продукты — например, операции с долговыми ценными бумагами, факторинговые операции либо проектное финансирование с особыми условиями»,— указывает госпожа Попова. Такие сделки нередко сопровождаются специфическими параметрами — особым обеспечением, ковенантами или привязкой выплат к достижению определенных этапов проекта, уточнила она.