Кредитование исполнено
МКБ вернул 1 трлн рублей на межбанковский рынок
В сентябре МКБ перевел более 1 трлн руб. из кредитного корпоративного портфеля на межбанковский рынок. За два месяца до этого аналогичная сумма была переведена с межбанковского рынка на счета юрлиц в виде кредитов. Эксперты считают, что в ситуации, когда на межбанковском рынке очень привлекательные ставки, забрать с него столь крупную сумму банк мог только, если компаниям его группы потребовались заемные средства на реализацию срочных проектов.
Согласно данным отчетности по РСБУ, размещенным на сайте Банка России, портфель кредитов юридических лиц МКБ за сентябрь снизился на 1,2 трлн руб. В этот же период средства, размещенные в кредитных организациях, выросли на 1,15 трлн руб. Ранее в июле была проведена обратная операция — средства в кредитных организациях снизились на 1,1 трлн руб., а кредиты юрлицам выросли на эту сумму (см. “Ъ” от 1 сентября). При этом кроме июльского роста портфель кредитов юрлиц рос и в июне (на 40,5 млрд руб.), и в августе (на 52,9 млрд руб.). Тем не менее без учета сентябрьского снижения на 1,2 трлн руб. за четыре последних месяца объем корпоративных кредитов снизился на 52,1 млрд руб., а с начала года — на 340 млрд руб. В 2025 году банк сократил корпоративный кредитный портфель на сумму около 400 млрд руб., что стало результатом расчистки баланса после смены собственника и команды топ-менеджеров (см. “Ъ” от 4 июля 2025 года). В МКБ от комментариев воздержались.
МКБ входит в число системно значимых российских банков. По данным «Интерфакса», по итогам девяти месяцев 2026 года активы банка превышали 5 трлн руб. (9-е место), объем капитала составлял 370 млрд руб. (12-е место). Чистая прибыль по итогам отчетного периода достигла 19,5 млрд руб.
Два месяца средства, выведенные МКБ с межбанковского рынка отражались не на счетах «кредит негосударственным коммерческим организациям» (счет 452), а на счетах «средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям» (счет 471). Как пояснила старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, счет 452 применяют именно для классических кредитов, когда стороны заключают кредитный договор, где детально фиксируют сумму, срок, ставку, график выплат и цель финансирования. Счет 471, по ее словам, используют для сделок, которые не являются стандартным кредитом. «В эту категорию нередко попадают структурированные финансовые продукты — например, операции с долговыми ценными бумагами, факторинговые операции либо проектное финансирование с особыми условиями»,— указывает госпожа Попова. Такие сделки нередко сопровождаются специфическими параметрами — особым обеспечением, ковенантами или привязкой выплат к достижению определенных этапов проекта, уточнила она.
При этом эксперты указывают, что такой кредит вряд ли был выдан одному заемщику. Как отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков, так выходит «из-за норматива концентрации на одного заемщика в размере 25% от капитала». С учетом того что на 1 июля капитал МКБ составлял 350 млрд руб., это значит, что один кредит он может выдать не более чем на 90 млрд руб., то есть кредитов должно было быть больше десяти. В отдельных случаях норматив может быть выше — до 38% капитала для инвестиционных компаний и 50% для госкомпаний с выручкой более 2% ВВП (см. “Ъ” от 21 мая), но и в этом случае кредитов должно быть не менее шести. «Такую крупную сумму выдать на пару месяцев клиентам со стороны маловероятно, скорее всего эти средства были предоставлены каким-либо аффилированным структурам, когда у них появилась необходимость в финансировании»,— указывает Алексей Войлуков.
После того как имевшиеся задачи были решены, банк опять вернул средства на МКБ. Причем, по словам экспертов, такое размещение в настоящее время оправданно, так как в целом банки испытывают дефицит ликвидности (см. “Ъ” от 23 сентября). По словам Алексея Войлукова, сейчас по межбанковским кредитам на месяц ставка составляет 14,5% годовых и выше, по коротким кредитам — 14–14,2% годовых, а на депозите ЦБ — всего 13% годовых. Так что лишние 1–1,5 п. п. на таком объеме — это «существенный аргумент в пользу МКБ», считает он. Кроме того, управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что в случае выдачи корпоративных кредитов банку приходится формировать крупные резервы, при этом резко падает запас по достаточности капитала. «А вот на межбанке те же деньги для регуляторных нормативов обходятся гораздо дешевле»,— отмечает она.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 7