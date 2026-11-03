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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
МирКонфликты

Bloomberg: США попросят НАТО выделить больше денег на оружие для Украины

США планируют попросить союзников по НАТО выделить больше денег на программу поставок оружия Украине PURL. Официальный запрос может поступить в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, точная сумма пока запроса не разглашается. Текущий дефицит финансирования по одобренным пакетам вооружений оценивается примерно в $2 млрд. Пентагон продолжал отправку техники и средств ПВО даже при отставании денежных поступлений от союзников.
Инициатива PURL позволяет странам НАТО оплачивать американское оружие, которое затем передается Киеву. Новый шаг США свидетельствует о продолжении военной поддержки, отмечает Bloomberg.
Агентство подчеркивает, что это происходит несмотря на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Источники отмечают, что несоответствие между публичной критикой Киева и продолжением поставок вызывает замешательство среди европейских союзников.
Дональд Трамп заявлял, что Украине нужен новый президент. По его мнению, Владимир Зеленский мог уже не раз закончить конфликт с Россией, но «выбирает этого не делать». Он также заявлял, что Киев относится к американской помощи «без должной благодарности».