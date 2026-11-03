Bloomberg: США попросят НАТО выделить больше денег на оружие для Украины

Как отмечает агентство, точная сумма пока запроса не разглашается. Текущий дефицит финансирования по одобренным пакетам вооружений оценивается примерно в $2 млрд. Пентагон продолжал отправку техники и средств ПВО даже при отставании денежных поступлений от союзников.