Bloomberg: США попросят НАТО выделить больше денег на оружие для Украины
США планируют попросить союзников по НАТО выделить больше денег на программу поставок оружия Украине PURL. Официальный запрос может поступить в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, точная сумма пока запроса не разглашается. Текущий дефицит финансирования по одобренным пакетам вооружений оценивается примерно в $2 млрд. Пентагон продолжал отправку техники и средств ПВО даже при отставании денежных поступлений от союзников.
Инициатива PURL позволяет странам НАТО оплачивать американское оружие, которое затем передается Киеву. Новый шаг США свидетельствует о продолжении военной поддержки, отмечает Bloomberg.
Агентство подчеркивает, что это происходит несмотря на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Источники отмечают, что несоответствие между публичной критикой Киева и продолжением поставок вызывает замешательство среди европейских союзников.