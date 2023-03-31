Виталий Хоценко пообещал стать омичем

Виталий Хоценко, 29 марта назначенный врио губернатора Омской области после досрочной отставки Александра Буркова, прибыл на новое место работы. В пятницу вечером он был представлен правительству региона, депутатам законодательного собрания и руководителям органов местного самоуправления. Присутствовавшие на церемонии также попрощались с господином Бурковым: экс-глава региона удостоился продолжительных и бурных аплодисментов. Господин Хоценко пообещал работать так, чтобы после ухода на новое место работы так же провожали и его.

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Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Виталий Хоценко

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Церемония представления врио губернатора Виталия Хоценко прошла в здании правительства Омской области вечером 31 марта. На нее были приглашены члены правительства региона, депутаты регионального парламента, руководители муниципалитетов и др.

Напомним, 29 марта Владимир Путин принял досрочную отставку омского губернатора Александра Буркова, представлявшего «Справедливую Россию — За правду», и назначил на его место Виталия Хоценко, до этого возглавлявшего правительство Донецкой народной республики. По дороге из Донбасса новый глава региона успел повстречаться с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным, с которым обсудил планы социально-экономического развития Омской области «в первом приближении». В эту категорию попали, в частности, вопросы жилищного и дорожного строительства.

В Омск новый руководитель региона прилетел вместе с Александром Бурковым за несколько часов до церемонии представления. Само торжественное мероприятие заняло около получаса.

Врио губернатора представил полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. «Виталий Павлович Хоценко обладает разносторонним жизненным и профессиональным опытом, лидерскими качествами, знаниями и компетенциями, необходимыми для современного руководителя»,— рассказал он омичам. По словам полпреда, уроженец Днепропетровска достойно проявил себя на посту руководителя донбасского правительства, «обеспечивая в очень сложной обстановке решение значимых для граждан проблем». Также господин Серышев сказал несколько слов благодарности в адрес Александра Буркова. На этом моменте в зале раздались аплодисменты, которые не стихали почти полминуты.

Вышедший на трибуну вслед за полпредом Виталий Хоценко сказал, что написал текст выступления, но решил пересказать его своими словами. Рассказав об основных вехах своей биографии, врио губернатора охарактеризовал работу своего предшественника.

«Мне сложно делать оценку, но по крайней мере то, что говорят люди (высокопоставленные люди, знакомые, друзья) о личных качествах, человеческих, профессиональных губернатора, команде, и то, что сделано,— сделано очень многое. Надеюсь, такие же аплодисменты заслужу, когда придется уже переходить на другую работу…» — сказал Виталий Хоценко.

Он также выразил надежду на то, что «омская земля примет» его, и пообещал сделать все возможное, чтобы жизнь омичей стала лучше. «Жена согласилась со мной переезжать. Сначала ругалась, а потом говорит: "Поедем, всех детей заберем (их у нового врио губернатора шесть.— “Ъ”). Так что будем в самое ближайшее время омичами сами»,— рассказал врио губернатора о том, как решался вопрос с переездом в его семье.

«Буду просить и требовать со своей команды, заместителей губернатора, с министров, просить депутатов, членов Совета федерации, чтобы максимально тянули деньги из всех федеральных органов власти, госкорпораций, бизнес привлекали на территорию нашего региона»,— поделился своими планами Виталий Хоценко.

Третьим и последним выступлением на церемонии стала речь Александра Буркова. «Многое, конечно, было сделано для развития промышленности и сельского хозяйства. Мы с вами год за годом повышали инвестиционную привлекательность нашей области. Благодаря этому в том числе нам удалось сегодня начать новый сектор экономики — транспортно-логистический»,— подвел он итоги почти пяти лет развития Омской области под своим руководством.

Господин Бурков вспомнил трудную работу медиков во время пандемии COVID-19 и поддержку военнослужащих и их семей. Он поблагодарил собравшихся и попросил их поддержать врио губернатора так, как «в свое время вы поддержали меня».

После этих слов зал встал и аплодировал экс-губернатору уже почти минуту.

Валерий Лавский, Новосибирск