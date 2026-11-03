Текстильные производства в Бангладеш остановили работу из-за протестов
Второй по объемам экспортер одежды в мире Бангладеш охвачена массовыми протестами рабочих легкой промышленности. В течение двух дней работа остановлена на сотнях текстильных предприятиях, сообщает Reuters.
Рабочие требуют повышения минимальной месячной зарплаты вдвое — с 12,5 тыс. така до 30 тыс. така ($243). Они перекрывают дороги, устраивают погромы на фабриках, вступают в столкновения с полицией в крупных промышленных районах. Простаивают 679 производств. По словам президента Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды Махмуда Хасан Хана, разгромлены от 20 до 25 фабрик. Также подвергся нападению офис компании кожгалантереи.
Полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие пытались перекрыть дороги в Дакке и бросали в полицейских кирпичи и камни, подожгли их машину. Акции также проходили в Ашулии, Газипуре и двух промышленных центрах на окраине Дакки.
Reuters отмечает, что протесты рабочих вызвали опасения по поводу задержек поставок и доверия покупателей. Сейчас Бангладеш — ключевой поставщик одежды в H&M, Zara, Walmart и Primark. Как добавляет агентство, протесты начались в момент пика производственного цикла для весенне-летних экспортных заказов.
Власти Бангладеш предупреждают, что существенное повышение зарплаты рабочим может привести к росту издержек производства, снижению нормы прибыли и ослаблению ценовой конкурентоспособности страны. В попытке смягчить кризис правительство сформировало совет по заработной плате. В его задачи входит изучение требований рабочих и поиски компромиссных решений.
В легкой промышленности Бангладеш занято почти 4 млн человек. На сектор готовой одежды приходится более 80% экспортных поступлений страны.