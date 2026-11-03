Текстильные производства в Бангладеш остановили работу из-за протестов

Рабочие требуют повышения минимальной месячной зарплаты вдвое — с 12,5 тыс. така до 30 тыс. така ($243). Они перекрывают дороги, устраивают погромы на фабриках, вступают в столкновения с полицией в крупных промышленных районах. Простаивают 679 производств. По словам президента Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды Махмуда Хасан Хана, разгромлены от 20 до 25 фабрик. Также подвергся нападению офис компании кожгалантереи.