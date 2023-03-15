На Чукотку через Луганск

В среду Владимир Путин назначил новым главой Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, проработавшего менее года в должности первого замглавы правительства Луганской народной республики (ЛНР). До этого он трудился на посту вице-губернатора Курганской области по внутренней политике. Новый чукотский руководитель входил в кадровый резерв администрации президента, обучался в «школе губернаторов» и был финалистом кремлевского кадрового конкурса «Лидеры России». Отставка предыдущего главы Чукотки Романа Копина была ожидаемой: по слухам, он и сам давно хотел уйти с этой должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Чукотского края Владислав Кузнецов (на экране) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Врио главы Чукотского края Владислав Кузнецов (на экране) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Вечером 15 марта президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, занимавшего до этого пост первого зампреда правительства ЛНР. Перед подписанием указа президент побеседовал с господином Кузнецовым по видео-конференц-связи.

В ходе разговора господин Путин поинтересовался у зампреда луганского правительства, как проходит процесс интеграции нового региона в социально-экономическое пространство России. Владислав Кузнецов заверил, что, хотя вхождение в налоговое законодательство и правовую сферу РФ займет определенное время, «большую часть проблематики мы прошли». Также глава государства спросил, как чиновник относится к «возможным административно-кадровым решениям», которые могут быть приняты в его отношении.

«Владимир Владимирович, я готов послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений,— отрапортовал господин Кузнецов.— Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным».

В ЛНР Владислав Кузнецов переехал в июне 2022 года, а до этого с января 2019 по декабрь 2021 года трудился в Курганской области на должности вице-губернатора по внутренней политике. Ранее, в 2010–2015 годах, он управлял башкирским заводом «Полиэф» (группа СИБУР), а затем работал советником гендиректора ООО СИБУР. По словам источника “Ъ”, близкого к администрации президента (АП), в прошлом году кандидатура господина Кузнецова рассматривалась на пост главы Оренбургской области.

Новое назначение Владислава Кузнецова полностью вписывается в основные тренды кадровой политики АП. Новоиспеченный глава Чукотки является финалистом кремлевского кадрового конкурса «Лидеры России» и прошел обучение по программе подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Последнюю в экспертном сообществе также называют «школой губернаторов», так как обучение по этой программе в последние годы зачастую является неформальным условием для назначения на должность главы региона. Кроме того, источники “Ъ”, близкие к АП, не раз говорили, что работа в новых российских регионах тоже считается положительным фактором для дальнейшего карьерного роста.

Предыдущий глава Чукотки Роман Копин возглавлял регион с 2008 года: на первый срок он был назначен президентом Дмитрием Медведевым, а затем дважды переизбирался на прямых выборах. Третий срок его полномочий истекал осенью этого года. Слухи об отставке господина Копина ходили давно: по словам осведомленных источников “Ъ”, этого хотел и сам губернатор. В январском рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленном компанией «Минченко консалтинг», Роман Копин вошел в «красную зону», что означает высокую вероятность отставки. Помимо него в «группу риска» эксперты также включили красноярского губернатора Александра Усса и главу Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова. Напомним, что в 2023 году выборы губернаторов пока запланированы в 25 регионах.

Андрей Винокуров