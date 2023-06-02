Посольство РФ: заявления США по ДСНВ не заставят Россию изменить свою позицию

Россия не изменит свою позицию на фоне контрмер в связи с ситуацией вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), о введении которых накануне объявил Госдепартамент США. Об этом заявило посольство России в США, заявление опубликовано в Telegram.

«Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение"»,— сказано в сообщении посольства.

В посольстве добавили, что Россия по-прежнему придерживается центральных ограничений ДСНВ на численность стратегических наступательных вооружений. В дипмиссии дополнили, что российская сторона по дипломатическим каналам не раз разъясняла США мотивы приостановки действия соглашения.

Президент Владимир Путин сообщил 21 февраля о приостановке Россией участия в ДСНВ. Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. В том числе в недопуске российской стороны к инспекциям американских объектов. Госдепартамент США, в свою очередь, говорил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировке инспекций ядерных объектов и отказе от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. 1 июня Госдепартамент США заявил, что с 1 июня США прекращают передачу России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

Подробнее о новых мерах США — в материале «Ъ» «На нет и данных нет».

Олеся Павленко