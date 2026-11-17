Правкомиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время в Доме правительства. Встреча будет посвящена ликвидации последствий атаки БПЛА на Крымский мост. На переговорах обсудят вопросы восстановления моста и организации движения по нему, сообщили в пресс-службе правительства.