Хуснуллин проведет правкомиссию по ликвидации последствий атаки на Крымский мост
Правкомиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время в Доме правительства. Встреча будет посвящена ликвидации последствий атаки БПЛА на Крымский мост. На переговорах обсудят вопросы восстановления моста и организации движения по нему, сообщили в пресс-службе правительства.
ВСУ два дня подряд атаковали Крымский мост с помощью беспилотников. По данным Минтранса России, при ударах обошлось без пострадавших. Масштаб повреждений не уточняется. Движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.