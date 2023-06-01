Госдеп США объявил о прекращении передачи России информации о стратегических вооружениях

C 1 июня США прекращают передачу России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, cледует из заявления Госдепа. Обмен данными осуществлялся в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Россия приостановила участие в договоре.

Кроме того, Вашингтон отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций ядерных объектов. В Госдепе заверили, что новые визы выдавать не планируют. Также Соединенные Штаты отказались предоставлять телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

Госдеп заверил, что Москву заранее уведомили о принимаемых мерах. В заявлении также говорится, что США готовы вернуться к конструктивному диалогу. Российская сторона неоднократно называла условиями возобновления диалога по ДСНВ продвижение интересов Москвы и изменение «глубоко враждебного курса» США.

О приостановке Россией участия в ДСНВ 21 февраля сообщил президент Владимир Путин. Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. В частности, речь шла о недопуске российской стороны к инспекциям американских объектов. Госдеп США, в свою очередь, говорил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировке инспекций ядерных объектов и отказе от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения.

Лусине Баласян