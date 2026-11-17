Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится, судя по всему, в старом составе, то есть без участия Европы. Как отметил представитель Кремля, о расширении формата кто-то говорит, но с Москвой это не согласовывалось. Речь идет об одном из главных американских посредников — Стиве Уиткоффе. В интервью информационной службе «Вести» он заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече и в Вашингтоне считают это очень важным событием. По его словам, они партнеры, и для них важно быть вовлеченными.