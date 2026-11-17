«Впереди очередной шанс завершить боевые действия»
Дмитрий Дризе — о перспективах дальнейших переговоров по Украине
Дата и время нового раунда переговоров пока не согласованы. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что ожидает встречи по Украине, предположительно в Абу-Даби, однако какая-либо конкретика на этот счет отсутствует. При этом в Москве предполагают, что формат по-прежнему будет трехсторонним. Участие Европы на сегодня не согласовано. Ранее саммит ЕС утвердил команду своих представителей на предстоящих консультациях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что судьба мирной сделки решится в ближайшие дни.
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится, судя по всему, в старом составе, то есть без участия Европы. Как отметил представитель Кремля, о расширении формата кто-то говорит, но с Москвой это не согласовывалось. Речь идет об одном из главных американских посредников — Стиве Уиткоффе. В интервью информационной службе «Вести» он заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече и в Вашингтоне считают это очень важным событием. По его словам, они партнеры, и для них важно быть вовлеченными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия готова к диалогу со Старым Светом, однако для начала хотелось бы прояснить его реальные намерения. Также желательно услышать конструктивные мирные предложения, пока таковых не имеется.
13 ноября, как известно, состоялся неформальный саммит ЕС в Дублине, который определил группу переговорщиков. Таковых будет семь человек: представитель Евросовета, Еврокомиссии, советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Между тем уже в понедельник ЕС принял очередной пакет антироссийских санкций. В списке 12 физических лиц и 101 организация. При желании можно посчитать это демаршем и демонстрацией жесткой позиции.
Дональд Трамп перед отъездом на саммит в китайский Шэньчжэнь выразил уверенность, что мир уже близко. Судя по всему, никаких подвижек по Украине до саммита в Китае ждать не следует. Что касается прогнозов, в Киеве считают, что президент США склоняется больше на российскую сторону. В частности, речь идет о Starlink. Система опять работает не на полную мощность. Трамп заявил, что ему ничего об этом неизвестно.
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о проведении онлайн-консультаций американской и европейской рабочих групп. От США в них участвовали Уиткофф и Кушнер, а со стороны Старого Света выступила новоиспеченная команда переговорщиков и представитель НАТО. Это был их дебют. По словам президента Украины, разговор был непростым. Тем не менее договорились в ближайшее время в Берлине созвать «коалицию желающих». Кроме того, пройдет встреча в формате «Рамштайн», посвященная поставкам вооружений. Можно предположить, что союзники готовят ответ на саммит в Шэньчжэне и демонстрируют дальнейшую поддержку Зеленскому. Поскольку разговор был непростым, версия о давлении на Киев косвенно подтверждается.
Прогнозов, по традиции, не делаем, но впереди очередной шанс завершить боевые действия. Если нет, то следующий, 2027 год также будет военным.