Турецкий Sozcu TV перешел под внешнее управление из-за связей с движением Гюлена
Оппозиционный турецкий телеканал Sozcu TV и его новостной сайт по решению суда перешли под внешнее управление. Решение принято по делу о возможных связях владельца медиагруппы Бурака Акбая с запрещенным в Турции движением Гюлена (FETO), сообщает NTV.
Утром в офисе канала в стамбульском районе Маслак начались обыски. Прокуратура города предписала задержать четырех сотрудников. Среди задержанных — председатель совета директоров Фунда Тунджер Сыдалы и бывший гендиректор Асим Акгюль.
Прокуратура объяснила расследование новыми сведениями о предполагаемых финансовых связях Бурака Акбая с FETO. Адвокат медиагруппы Эрсан Баркын, в свою очередь, заявил NTV, что основанием для следственных действий стало старое дело. По его словам, вынесенные по нему решения ранее отменил Кассационный суд Турции.
Название FETO турецкие власти используют для структур, связанных с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет организацию в подготовке попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Во время беспорядков погибли более 250 человек, еще 2 тыс. пострадали. После подавления мятежа сотни его участников приговорили к пожизненному заключению.