Название FETO турецкие власти используют для структур, связанных с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет организацию в подготовке попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Во время беспорядков погибли более 250 человек, еще 2 тыс. пострадали. После подавления мятежа сотни его участников приговорили к пожизненному заключению.