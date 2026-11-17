Для Си Цзиньпина принципиально важно показать, что проблемы в американо-китайских торговых отношениях, грозившие вызвать хаос на мировых рынках и дестабилизировать в том числе экономику КНР, удалось решить, что неприятных сюрпризов от Трампа не будет, что ситуация под контролем. Под его контролем, ведь именно товарищ Си принимает трехсторонний саммит, где за одним столом с российским партнером чувствует себя вполне уверенно и уж точно не позволит американскому гостю доминировать.