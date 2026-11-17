«Ялты не будет, но Шэньчжэня достаточно»
Максим Юсин — об ожиданиях от трехстороннего саммита в Китае
От встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина ждут едва ли не нового раздела мира. Но лидерам трех держав оказалось непросто договориться даже о повестке переговоров. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, почему сам факт их встречи может оказаться важнее любых соглашений.
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Главным международным событием недели станет встреча лидеров России, США и КНР в китайском городе Шэньчжэнь, куда все трое прилетят для участия в саммите АТЭС. Формат этих переговоров обсуждался несколько месяцев, и долгое время не было уверенности, что удастся договориться именно о такой необычной формуле — трехсторонней. Но в итоге все возражения и сомнения были сняты.
При этом, конечно, не должно возникать необоснованных иллюзий и завышенных ожиданий. Никакого «передела мира на троих», никакой «новой Ялты», о которой в последние дни говорят многие СМИ, в Шэньчжэне не будет. Для подобных фундаментальных договоренностей нужна серьезная предварительная работа, а этот саммит готовился практически с колес.
Более того, даже повестку дня встречи трех лидеров оказалось очень сложно согласовать. Дональд Трамп хочет говорить о контроле за ядерными вооружениями, чему возражает китайский лидер. Не слишком рвется Си Цзиньпин обсуждать и украинскую тему. А американо-китайские экономические проблемы, вечные споры о тарифах и пошлинах едва ли так сильно интересуют Владимира Путина.
Общение трех лидеров в Шэньчжэне будет иметь в первую очередь символическое значение. Но в мировой политике символизм иногда играет очень большую роль.
Для Трампа появление в компании лидеров двух других ядерных держав станет поводом напомнить и своим противникам, и своим начинающим колебаться сторонникам, что даже после поражения республиканцев на промежуточных выборах он не стал «хромой уткой», он остается важнейшим международным игроком.
К тому же с политиками такого плана, как Путин и Си, Трампу явно комфортнее общаться, чем с руководителями стран Европы, которые, хотя формально и считаются союзниками, гораздо ближе по взглядам к американским демократам, чем к нынешнему хозяину Белого дома.
Для Си Цзиньпина принципиально важно показать, что проблемы в американо-китайских торговых отношениях, грозившие вызвать хаос на мировых рынках и дестабилизировать в том числе экономику КНР, удалось решить, что неприятных сюрпризов от Трампа не будет, что ситуация под контролем. Под его контролем, ведь именно товарищ Си принимает трехсторонний саммит, где за одним столом с российским партнером чувствует себя вполне уверенно и уж точно не позволит американскому гостю доминировать.
Наконец, для Владимира Путина саммит на троих становится возможностью направить сигнал своим наиболее жестким оппонентам, в первую очередь европейцам.
Сигнал о том, что попытки изолировать Россию окончательно провалились, что на Европе свет клином не сошелся, что уважительному диалогу с Москвой нет альтернативы, что политика постоянного давления и бесконечных санкций ни к чему не приведет. У Кремля всегда есть в запасе азиатская, восточная альтернатива, в лице Китая и не только.
Да и с Соединенными Штатами все еще далеко не ясно. И те, кто в Европе спешат хоронить Трампа и предвкушают возвращение демократов в Белый дом через два года, возможно, опережают события. Два года в нынешней ситуации, когда события в мире настолько ускорились, колоссальный срок. А в течение двух лет, нравится это европейцам или нет, политику Вашингтона все равно будет определять Трамп.
Тот самый Трамп, который для них идеологический оппонент, который нечасто прислушивается к их мнению и который только что, согласившись на трехсторонний саммит, сделал явный шаг навстречу Пекину и Москве.