Российская делегация прибыла в Китай на саммит АТЭС
Самолет с членами российской делегации и журналистами приземлился в китайском Шэнчьжэне, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.
Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Он поучаствует в трехсторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. С обоими лидерами у российского президента также запланированы отдельные встречи.
Кроме того, Владимир Путин проведет встречу с президентом Вьетнама То Ламом. В Кремле допустили, что российский президент пообщается с премьером Японии Санаэ Такаити. Господин Путин также посетит совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института и выступит перед студентами.