Кроме того, Владимир Путин проведет встречу с президентом Вьетнама То Ламом. В Кремле допустили, что российский президент пообщается с премьером Японии Санаэ Такаити. Господин Путин также посетит совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института и выступит перед студентами.