Согласно Налоговому кодексу, отсрочка может предоставляться на один год, а рассрочка — на три. Минфин, чтобы избежать злоупотреблений, предлагает автоматически приостанавливать течение срока давности по налоговым преступлениям, если компания пользуется ими. По мнению ведомства, это позволит исключить случаи, когда бизнес использует реструктуризацию для затягивания сроков давности привлечения к уголовной ответственности.