Минфин защитит бизнес от уголовных дел при реструктуризации налоговых долгов
Министерство финансов России подготовило поправки к Налоговому, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, которые блокируют передачу в следственные органы сведений о неуплаченных налогах, пока компания погашает задолженность по рассрочке или отсрочке. Правкомиссия инициативу поддержала, а уполномоченные ведомства и Верховный суд не высказали замечаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.
Документ предусматривает, что для получения гарантий компания должна оформить рассрочку или отсрочку на 75 дней с того момента, как налоговая выносит решение о привлечении к ответственности по итогам проверки. На время реструктуризации долга налоговые органы не смогут извещать следствие о нарушениях.
Согласно Налоговому кодексу, отсрочка может предоставляться на один год, а рассрочка — на три. Минфин, чтобы избежать злоупотреблений, предлагает автоматически приостанавливать течение срока давности по налоговым преступлениям, если компания пользуется ими. По мнению ведомства, это позволит исключить случаи, когда бизнес использует реструктуризацию для затягивания сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Торгово-промышленная палата (ТПП) в январе выступала против инициативы по заморозке сроков давности по налоговым преступлениям. По мнению организации, меры расширят уголовно-правовые механизмы и увеличат давление на бизнес.