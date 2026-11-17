Господин Энхбаяр заявил, что хочет добиться расследования и восстановления чести. «Та же группа людей, что связывает его (президента.—"Ъ") с делом о $110 млн от группы компаний „Бодь интернэшнл“, безосновательно клевещет, будто и я получал взятки»,— сказал он (цитата по ТАСС).