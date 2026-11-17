Глава администрации правительства Монголии подал в отставку вслед за президентом
Руководитель администрации правительства Монголии Баттумурийн Энхбаяр сообщил об уходе в отставку после обвинений в коррупции. На брифинге он назвал примером для себя решение президента Ухнаагийн Хурэлсуха оставить пост ради защиты своей репутации.
Господин Энхбаяр заявил, что хочет добиться расследования и восстановления чести. «Та же группа людей, что связывает его (президента.—"Ъ") с делом о $110 млн от группы компаний „Бодь интернэшнл“, безосновательно клевещет, будто и я получал взятки»,— сказал он (цитата по ТАСС).
Обвинения в адрес чиновников ранее опубликовал в соцсетях бывший мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар. Речь шла о взятках за победу «Бодь интернэшнл» в тендере на строительство железной дороги от угольного месторождения Тавантолгой до погранперехода «Гашуунсухайт» на границе с Китаем. Компания отрицает передачу денег президенту и другим должностным лицам.
После этих обвинений фракция оппозиционной Демократической партии потребовала, чтобы президент и другие упомянутые бывшим мэром высокопоставленные чиновники ушли в отставку. Ухнаагийн Хурэлсух согласился с требованием. Рассмотрение его прошения на пленарном заседании парламента назначено на 19 ноября.