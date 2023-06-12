РФ и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок в 2022 году

Ядерные державы наращивают число развернутых ядерных боеголовок на фоне российско-украинского конфликта, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). В январе 2023 года из 12 512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.

США увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, Россия — с 1588 до 1674. Всего около 2 тыс. боеголовок — почти все они принадлежат РФ и США — находились в состоянии повышенной боеготовности (означает оснащение ими ракет или размещение на авиабазах стратегической авиации).

Лидеры по числу развернутых боеголовок в январе 2023-го:

США — 1770 (было в январе 2022-го — 1744);

Россия — 1674 (1588);

Франция — 280 (280);

Великобритания — 120 (120).

Россия значительно обходит США по числу хранящихся боеголовок — 2815 против 1938. Общее число боеголовок — развернутых и хранящихся — в США не изменилось (3708). В России этот показатель вырос с 4477 до 4489. Общее число боеголовок с учетом снятых с вооружений составляет 5244 у США (-184), и 5889 у России (-88).

Всего в мире около 3844 боеголовок развернуты на ракетах и самолетах. Девять ядерных держав — Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция — продолжают модернизацию ядерных арсеналов. Некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружения, снабженные ядерными арсеналами или способными к их использованию.

Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия. SIPRI считает, что размеры их ядерных арсеналов оставались «относительно стабильными в 2022 году». Однако эксперты отмечают снижение прозрачности в этом вопросе со стороны и РФ, и США на фоне конфликта на Украине. Отдельно в докладе рассматривается приостановка диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. Однако, по оценке SIPRI, развернутые стратегические ядерные силы двух стран остаются в пределах ограничений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. Речь идет о хранящемся вооружении. SIPRI считает, что число китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравняться с российским или американским.

SIPRI ожидает увеличения числа боеголовок в Великобритании, исходя из заявлений властей. Однако страна ранее прекратила публично раскрывать данные по развернутому вооружению. Франция продолжала работу по созданию атомной подлодки, оснащенной баллистическими ракетами третьего поколения, новой крылатой ракеты воздушного базирования.

Индия и Пакистан расширяли ядерные арсеналы и продолжали разработку новых систем доставки. Пакистан является для Индии основным объектом ядерного сдерживания. Однако Нью-Дели работает и над созданием систем дальнего радиуса действия, в том числе тех, которые могут поражать цели на территории Китая.

КНДР в 2022 году не проводила ядерных испытаний, но произвела больше 90 пробных ракетных пусков. Некоторые из запущенных ракет могут оснащаться ядерными боеголовками. По данным SOPRI, КНДР произвела 30 боеголовок и располагает материалами для увеличения их числа до 50–70. Израиль, который официально не признает наличие ядерного оружия, по информации экспертов, проводил модернизацию арсенала.

О росте мировых затрат на военные нужды — в материале «Ъ» «Оборонный марш».

Леонид Уварчев