Путин: российское ядерное оружие разместят в Белоруссии в начале июля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи в неформальной обстановке. В ходе встречи господин Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Главы государств также обсудят вопросы безопасности и экономического взаимодействия двух стран.

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений»,— сказал Владимир Путин.

Владимир Путин отметил, что им с Александром Лукашенко необходимо обсудить вопросы экономического взаимодействия двух стран. «Там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону»,— добавил российский президент. Господин Путин отметил, что вопросы безопасности будут обсуждаться «с глазу на глаз».

В свою очередь, Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину обдумать план действий в условиях санкций. «Уверен, Казахстан и другие партнеры по Евразийскому экономическому союзу к нему подключатся»,— добавил белорусский президент.

25 марта президент России объявил, что по просьбе Александра Лукашенко в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Тогда Владимир Путин говорил, что строительство хранилища для тактического оружия должно завершиться к 1 июля. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов уточнял, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства.