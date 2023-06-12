Украина попросила у Германии больше танков Leopard 2

Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИДа Андрей Мельник. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных. В запасах у ФРГ насчитывается 300 танков.

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По мнению господина Мельника, количество поставляемых танков можно было бы «утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне». «Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления»,— добавил Андрей Мельник (цитата по NTV). Замминистра также попросил передать украинской армии еще 60 боевых машин пехоты Marder.

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10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не привел деталей. Источники Bloomberg говорили, что украинские вооруженные силы на прошлой неделе добились некоторого продвижения на юге, но также понесли потери военной техники. В частности, группа исследователей Oryx подтвердила, что Украина потеряла первый танк Leopard 2A4.

Испания направила украинским военным шесть отремонтированных танков Leopard. О намерении передать немецкие танки Украине также говорили Швеция и Польша. Варшава уже передала украинским военным как минимум четыре машины. Также закупить танки Leopard для Украины намерены Нидерланды.

Лаура Кеффер