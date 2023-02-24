В первую партию переданных Польшей Украине Leopard 2А4 вошли четыре танка

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине первых 4 танков Leopard 2А4 из 14 обещанных. Остальные танки Польша передаст в скором времени, добавил господин Моравецкий.

«Сегодня Польша хочет, как первая европейская страна, символически передать первые четыре польские Leopard 2А4. Мы вскоре передадим очередные танки и призываем наших коллег из ЕС и НАТО делать то же самое»,— сказал премьер-министр на пресс-конференции в Киеве (цитата по «РИА Новости»).

Польша одной из первых объявила о том, что собирается передать немецкие танки Leopard 2 ВСУ. Позднее она присоединилась к коалиции стран, которые готовы поставить Украине танки Leopard 2. В нее помимо Польши вошли Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Португалия. Нидерланды и Дания впоследствии отказались поставлять танки на Украину.

В 2022 году Польша передала Украине 250 танков Т-72. 13 февраля господин Моравецкий заявил, что в будущем Варшава передаст Киеву еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy помимо 14 обещанных танков Leopard.

О планах направить танки собственного производства объявляли Великобритания и США. 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что союзники планируют поставить ВСУ в общей сложности около 700 танков. Также американский президент анонсировал совместные поставки Украине тысяч бронемашин и более 2 млн снарядов.

О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов