Зеленский сообщил о контрнаступательных действиях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия. На какой стадии они находятся, он говорить не стал. Однако он отметил, что украинские командующие настроены позитивно.

Журналисты попросили Владимира Зеленского прокомментировать заявление президента России Владимира Путина, который сказал накануне, что при наступлении «украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке». «Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте»,— заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально. Результаты скоро все ощутят. Я бы не доверял сообщениям Telegram-каналов и Путину. Доверять надо нашим войскам. Я им доверяю»,— заявил президент Украины.

9 июня президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось. По его словам, об этом говорит использование стратегических резервов, а интенсивные бои продолжаются уже пять дней. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что за три дня боевых действий погиб 71 российский военный.

Премьер Канады приехал в Киев с необъявленным визитом. Во время встречи Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали декларацию, в которой Канада выразила поддержку Украине и поддержала заявку Киева на вступление в НАТО.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина