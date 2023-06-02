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Коммерсантъ FM
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Нидерланды могут закупить еще несколько танков Leopard для Украины

Правительство Нидерландов намерено приобрести еще «несколько десятков» танков Leopard 1 для Украины, сообщает нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники. По их данным, поставить танки может швейцарская компания, ее название не приводится. Уточняется, что для этого понадобится разрешение правительства Швейцарии, которое, однако, «хочет оставаться в стороне от конфликта с Россией, насколько это возможно».

В марте Германия и Испания завершили обучение первых групп украинских военных управлению Leopard 2. Мадрид направил Киеву шесть отремонтированных танков Leopard. О намерении передать немецкие танки Украине также говорили Швеция и Польша. Варшава уже передала украинским военным как минимум четыре машины.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».

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Лаура Кеффер

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