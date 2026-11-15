В США сенатор потребовал отставки министра из-за событий в Nvidia

Господин Блюменталь обвиняет министра в том, что тот якобы препятствовал государственному контролю за деятельностью Nvidia и ставил собственные коммерческие интересы выше национальной безопасности США. По мнению сенатора, Говард Латник способствовал поставкам новейших микрочипов для систем ИИ в Китай через компанию, связанную с китайской разведкой. Впрочем, речь пока идет о политических обвинениях, а не об установленных судом фактах, подчеркивает AOL.