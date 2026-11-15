В США сенатор потребовал отставки министра из-за событий в Nvidia
На фоне скандала с Nvidia американский сенатор Ричард Блюменталь потребовал отставки министра торговли США Говарда Латника. Министра обвинили в «воспрепятствовании государственному надзору за Nvidia», сообщает America Online.
Демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь опубликовал заявление под заголовком Lutnick must go — «Латник должен уйти». Сенатор требует, чтобы министр либо покинул должность добровольно, либо был уволен президентом Трампом.
Господин Блюменталь обвиняет министра в том, что тот якобы препятствовал государственному контролю за деятельностью Nvidia и ставил собственные коммерческие интересы выше национальной безопасности США. По мнению сенатора, Говард Латник способствовал поставкам новейших микрочипов для систем ИИ в Китай через компанию, связанную с китайской разведкой. Впрочем, речь пока идет о политических обвинениях, а не об установленных судом фактах, подчеркивает AOL.
12 ноября 2026 года стало известно об отставке Дженсена Хуанга, генерального директора компании Nvidia, главного мирового производителя современных микросхем. Поводом для ухода основателя Nvidia, руководившего компанией 33 года, стали публикации СМИ о его предположительной связи с однофамилицей Алисой. Она возглавляет сингапурскую компанию Megaspeed, и американские спецслужбы подозревают эту женщину в шпионаже в пользу Китая.