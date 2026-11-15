В Нижнекамске открыли пункт размещения для эвакуированных после налета БПЛА

В Нижнекамске организовали временное размещение для жителей многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотников. Эвакуированных приняли в детском саду №68, где для них подготовили горячее питание, помещение для отдыха и медицинское сопровождение. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.