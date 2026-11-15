В Нижнекамске открыли пункт размещения для эвакуированных после налета БПЛА
В Нижнекамске организовали временное размещение для жителей многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотников. Эвакуированных приняли в детском саду №68, где для них подготовили горячее питание, помещение для отдыха и медицинское сопровождение. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.
Мэр посетил пункт размещения и пообщался с людьми, покинувшими поврежденное здание. На месте также дежурит медицинский работник.
Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников рано утром 15 ноября. По информации пресс-службы главы Татарстана, в результате налета получили повреждения объекты промышленной зоны и жилой дом. Три человека пострадали, сообщили в региональном Минздраве.
Как отчиталось Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 533 дрона над регионами России.