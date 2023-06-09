Bloomberg: ВСУ продвигаются, но теряют западную военную технику

На текущей неделе украинские вооруженные силы добились некоторого продвижения на юге, но потери военной техники также были значительными. Об этом Bloomberg рассказал чиновник на условиях анонимности.

Танки Leopard немецкого производства и боевые машины Bradley США, продвигающиеся к городу Токмак на юге Украины, видны на фотографиях, размещенных российскими военными блогерами, подлинность которых подтвердили в Osint Defender. Группа исследователей Oryx подтвердила, что Украина потеряла первый танк Leopard 2A4.

По словам источника Bloomberg, за последнее время на южном направлении Украина добилась некоторого продвижения, но потери украинской военной техники он назвал значительными. Эксперты аналитического центра изучения войны Вашингтона утверждают, что украинские потери могут быть большими только на начальном этапе контрнаступления.

Источник Bloomberg не знает, являются ли нынешние военные операции Украины полномасштабным наступлением или попыткой выявить слабые места в российской обороне. Ожидается, что в ходе наступления Украина попытается перекрыть пути снабжения Крыма. В американском Институте изучения войны заявили, что украинское контрнаступление не будет носить характер одной крупномасштабной кампании. «Скорее всего, оно будет состоять из множества операций разного масштаба и интенсивности в разных местах в течение многих недель»,— полагают аналитики.

На Украине пока не подтвердили начало полномасштабного контрнаступления. Однако западные СМИ и Минобороны России утверждают, что оно уже началось. В Белом доме считают, что потери среди украинских военных в начале контрнаступления были ожидаемы — это связано с увеличением интенсивности боевых действий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина