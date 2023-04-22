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Коммерсантъ FM
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Испания направила Украине шесть отремонтированных танков Leopard

Испания 21 апреля отправила на Украину первую партию из шести отремонтированных немецких танков Leopard, сообщает Reuters. По его данным, танки погрузили на грузовое судно, которое направится из порта Сантандера в Польшу, и уже оттуда их передадут Киеву. Когда именно прибудут танки, не уточняется.

В марте Германия и Испания завершили обучение первых групп украинских военных управлению Leopard 2. Помимо Мадрида и Берлина о намерении передать танки Leopard Киеву также говорили Швеция и Польша. Варшава уже передала украинским военным как минимум четыре машины.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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