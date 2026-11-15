В Таганроге ввели режим ЧС после ночного налета беспилотников
В Таганроге Ростовской области с 09:00 мск 15 ноября действует режим чрезвычайной ситуации локального характера. Такое решение городская комиссия по ЧС приняла после внеочередного заседания, посвященного последствиям ночной атаки беспилотников. Об этом сообщила в «Максе» глава города Светлана Камбулова.
В результате налета в городе погиб главный инженер электроподстанции. Кроме того, обломки беспилотника повредили частный жилой дом: разрушения затронули кровлю, фасад и окна. По информации региональных властей, жильцы дома не пострадали.
Из-за последствий атаки сохраняются ограничения на транспортное сообщение: движение поездов на железнодорожном участке приостановлено, участок федеральной трассы Р-280 закрыт для проезда. На местах работают экстренные службы.
По данным Минобороны России, за минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 533 беспилотника над российскими регионами. В Ростовской области обломки БПЛА также повредили участок трассы Р-280.