В Таганроге ввели режим ЧС после ночного налета беспилотников

В Таганроге Ростовской области с 09:00 мск 15 ноября действует режим чрезвычайной ситуации локального характера. Такое решение городская комиссия по ЧС приняла после внеочередного заседания, посвященного последствиям ночной атаки беспилотников. Об этом сообщила в «Максе» глава города Светлана Камбулова.