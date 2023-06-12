Главные новости к утру 12 июня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование разрушения Каховской ГЭС. По его словам, представители МУС побывали в Херсонщине. О разрушении ГЭС
Российские спасатели после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области 7,1 тыс. человек. Госпитализированы еще три человека. Накануне было известно об около 7 тыс. эвакуированных и 77 пострадавших.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из Каховского водохранилища для охлаждения, сообщило МАГАТЭ. После разрушения Каховской ГЭС уровень воды у Запорожской ТЭС, где находятся насосы, упал с 17 до 11,27 м.
РФ и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок в 2022 году, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Всего в мире около 2 тыс. боеголовок находились в состоянии повышенной боеготовности. Почти все они принадлежат РФ и США.
Премьер Японии Фумио Кисида считает Украину защищенной «ядерным зонтиком» Китая. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве.