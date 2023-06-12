На левобережье Херсонщины число эвакуированных превысило 7 тыс., госпитализированы еще трое

Российские спасатели эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области 7,1 тыс. человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо по итогам 11 июня. Общее число госпитализированных достигло 80 со дня разрушения Каховской ГЭС. Среди эвакуированных 410 детей и 95 маломобильных граждан.

По итогам 10 июня число эвакуированных составляло около 7 тыс. человек, госпитализированных — 77.

«Пик наводнения пройден. Вода продолжает уходить <...> От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории»,— сообщил господин Сальдо в Telegram.

В Новокаховском городском округе уровень воды достиг отметки 5 м (власти сообщали, что после разрушения ГЭС вода поднималась до 12 м). В Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах вода находится на отметке до 1,5 м.

В Херсонской области началась санитарная обработка местности группировкой Минобороны. С 12 июня начнется вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов. Продолжается доставка гуманитарной помощи: продуктов, бутилированной воды, предметов первой необходимости.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. По обе стороны есть погибшие и пострадавшие. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

О реакции мирового сообщества — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев