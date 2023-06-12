Премьер Японии считает Украину защищенной «ядерным зонтиком» Китая

Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая, считает премьер Японии Фумио Кисида. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия»,— сказал господин Кисида в парламенте (цитата по ТАСС).

Президент Украины Виктор Янукович и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию об углублении стратегического партнерства в Пекине в декабре 2013 года. В документе говорится, что Пекин, исходя из заявления правительства КНР от 1994 года, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением в отношении Украины, учитывая отказ этой страны от ядерного статуса. Также Китай подтвердил «предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности», если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».

Леонид Уварчев