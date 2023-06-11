Зеленский заявил, что МУС начал расследование разрушения Каховской ГЭС

Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, начато расследование разрушения Каховской ГЭС, которое привело к затоплению. Левобережье Херсонской области контролируют российские военные, правобережье — украинские.

«На днях Херсонщину посетили представители МУС. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась»,— сказал господин Зеленский в обращении, текст которого опубликован на его сайте. Президент пообещал способствовать расследованию МУС. По его словам, все украинские «правоохранители и другие институты максимально вовлечены в этот процесс».

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. По обе стороны есть погибшие и пострадавшие. Российскими и украинскими спасателями эвакуированы тысячи человек. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

Международный уголовный суд с марта 2022 года ведет расследование о возможных военных преступлениях на Украине. В марте 2023 года он выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Карину Ахмад Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале за решение о выдаче ордера на арест. Россия, Украина, США и множество других стран не признают Римский статут МУС.

О реакции мирового сообщества на разрушение ГЭС — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев