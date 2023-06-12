МАГАТЭ: ЗАЭС по-прежнему может использовать воду из Каховского водохранилища для охлаждения

Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). После разрушения Каховского ГЭС уровень воды у Запорожской ТЭС, где находятся насосы, упал с 17 до 11,27 м.

«При нынешнем уровне воды в водохранилище в районе Запорожской ТЭС водяные насосы продолжают работать»,— говорится в заявлении МАГАТЭ. Агентство отмечает, что насосы не работают непрерывно, так как канал Запорожской ТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены. «Запасов воды хватит для охлаждения в течение нескольких месяцев»,— говорится в сообщении.

В МАГАТЭ поступила информация, что уровень воды в районе Запорожской ТЭС может быть выше на два метра, чем в остальном водохранилище. Эксперты хотят получить доступ к ТЭС, чтобы узнать причину.

Уровень воды в резервуаре, который охлаждает объекты ЗАЭС снижается после разрушения Каховской ГЭС. Прорыв воды произошел 6 июня. Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга. Пресс-служба ЗАЭС ранее сообщала, что угрозы для безопасности станции нет.

О реакции мирового сообщества на разрушение ГЭС — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев