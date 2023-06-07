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Международной боксерской ассоциации угрожают нокаутом

Исполком МОК рекомендовал лишить ее признания на фоне давнего конфликта

Давний конфликт между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной боксерской ассоциацией (IBA) обострился до предела. Исполком МОК рекомендовал лишить IBA, которая уже несколько лет находится в состоянии острой конфронтации с головной спортивной структурой, признания. Организация, пытающаяся стать альтернативой федерации во главе с россиянином Умаром Кремлевым, уже есть. Это объединение World Boxing, созданное весной рядом стран, бойкотировавших официальные соревнования IBA.

Президент IBA Умар Кремлев

Президент IBA Умар Кремлев

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Президент IBA Умар Кремлев

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Международный олимпийский комитет опубликовал решение своего исполкома, касающееся Международной боксерской ассоциации. Она заключается в рекомендации лишить ее признания МОК. В пресс-релизе сказано, что решение принято на основании доклада МОК о ситуации в IBA, датированного 2 июня.

Рекомендация будет рассмотрена на специально инициированной для ее рассмотрения внеочередной сессии головной спортивной структуры 22 июня. Тогда же будет рассмотрен и вопрос, связанный с участием боксеров в парижской Олимпиаде 2024 года. Но МОК уточнил, что исполком рекомендовал сохранить для бокса место в ее программе.

Эта новость означает, что давний конфликт между МОК и IBA достиг пика.

В состоянии конфронтации с МОК IBA, и так ранее временно лишенная головной структурой признания и отстраненная от организации олимпийских боксерских турниров, находится с конца прошлого десятилетия. И избрание президентом федерации россиянина Умара Кремлева, решившего в том числе ее финансовые проблемы во многом благодаря спонсорскому контракту с «Газпромом», позицию МОК не смягчило.

В особо острую фазу противостояние перешло после начала событий на Украине. Весной прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия в соревнованиях россиян, что подавляющее большинство из них и сделало. Однако IBA еще осенью 2022 года этот запрет отменила и разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться под собственным флагом. Это привело к бойкоту ташкентского чемпионата мира 17 странами, включая те, что играют ведущие роли в боксе, например США и Великобританию.

Конфликт IBA и МОК может привести к исключению бокса из олимпийской программы

Свежим витком конфликта была публикация в начале этой недели текста письма, направленного IBA в МОК. В нем федерация уведомила об исполнении всех требований комитета, выдвинутых для восстановления ее в правах. Ключевые среди них — обеспечение управленческой и финансовой стабильности, а также решение проблемы судейства.

При этом в IBA посетовали на то, что, несмотря на все усилия, не получают ответной реакции от МОК. В федерации, как выяснилось, считают, что он демонстративно отказывается от сотрудничества. Также IBA подтвердила, что не стала продлевать истекший в 2022 году контракт с «Газпромом», по каким-то причинам вызывавший беспокойство у МОК. IBA утверждала, что диверсифицировала источники дохода.

Наиболее заметной частью документа была довольно жесткая критика федерацией действий МОК.

По мнению IBA, проведение турнира Олимпиады в Париже без участия IBA «само по себе создало проблему в мире бокса».

Исполнение сессией МОК рекомендации исполкома может фактически привести к исключению одной из крупнейших спортивных федераций из его состава. Между тем претендент на замену IBA в нем уже есть. Это учрежденное весной в основном теми странами, что бойкотировали мировое первенство, альтернативное объединение World Boxing.

Алексей Доспехов

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