Чемпионат мира по бойкотам

Международная ассоциация бокса (IBA), единственная крупная спортивная структура, отменившая в прошлом году «изоляционные» санкции в отношении России, столкнулась с чередой угроз бойкота своих главных соревнований в случае допуска на них российских и белорусских бойцов. Об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира, которые состоятся весной в Ташкенте и Нью-Дели, уже объявили боксерские федерации США, Ирландии и Чехии, а британская собирается игнорировать как минимум первенство среди женщин. Речь идет о довольно серьезных потерях с точки зрения уровня соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент IBA Умар Кремлев обещал «бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент IBA Умар Кремлев обещал «бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во вторник, 14 февраля, президент Чешской боксерской ассоциации (CBA) Марек Шимак сообщил Radiozurnal Sport о том, что его структура намерена бойкотировать оба чемпионата мира, которые состоятся нынешней весной. Женский пройдет в марте в Нью-Дели, мужской — в мае в Ташкенте. Господин Шимак, говоря о причинах такого решения, назвал президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева россиянином, «близким» к Владимиру Путину, а саму IBA — организацией, в которой «все оплачивается "Газпромом"» (он является ее основным спонсором). Одновременно о бойкоте женского первенства сообщила Федерация бокса Великобритании (GB Boxing). В ее заявлении прямо говорится, что он вызван «беспокойством по поводу будущего бокса», связанным с допуском на международные соревнования под эгидой IBA российских и белорусских боксеров.

CBA и GB Boxing последовали примеру двух других национальных федераций бокса — США и Ирландии. Они ранее уведомили о том, что их боксеры не будут выступать на чемпионатах мира.

Осенью прошлого года IBA стала первой (и до сих пор единственной) крупной спортивной структурой, которая кардинально изменила свою позицию по поводу изоляции российских и белорусских спортсменов, отменив все санкции, наложенные на них после начала военной операции на Украине на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Представителям двух государств разрешено выступать во всех ее официальных состязаниях без каких-либо ограничений, то есть под собственными флагом и гимном. Этот шаг, кажется, еще больше усложнил и так непростые отношения федерации с МОК.

IBA уже несколько лет пребывает в кризисе. На его волне в 2019 году МОК отозвал признание IBA, отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году. Федерация испытывала сложности и с управлением, и с финансами. Однако после того, как в 2020 году IBA возглавил Умар Кремлев, ситуация стала выправляться. В частности, был решен вопрос с долгами, инициирован ряд важных реформ.

Но отношения IBA и МОК лучше не стали, а скорее обострились. В мае 2022 года Умар Кремлев был переизбран на президентский пост, но МОК фактически отказался признавать результаты выборов в Стамбуле, к которым не был допущен пытавшийся конкурировать с господином Кремлевым голландец Борис ван дер Фёрст. Последний опротестовал свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS), добился положительного для себя решения, но в итоге конгресс IBA подавляющим большинством голосов высказался против проведения новых выборов, таким образом выдав колоссальный кредит доверия российскому функционеру. МОК неоднократно выражал недовольство действиями IBA, а также угрожал новыми санкциями — в отношении уже не федерации, а бокса в целом. Он не включен в предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, а в декабре головная спортивная структура предупредила, что может исключить его из программы даже ближайшей Олимпиады — парижской в 2024 году — в том случае, если IBA продолжит игнорировать ее рекомендации.

Таким образом, чемпионаты мира могут остаться на длительный срок главными турнирами для IBA. А решения о бойкоте первенств нынешнего года наносят им довольно серьезный урон с точки зрения уровня конкуренции.

Из четырех стран, которые их уже приняли, лишь Чехия в боксе находится на вторых ролях. О роли США, Великобритании и Ирландии неплохо рассказывают показатели их боксеров на последних топ-соревнованиях.

На Олимпиаде в Токио сборная Великобритании по боксу завоевала в общей сложности шесть медалей (по две каждого достоинства), поделив по их общему количеству первое место с кубинцами. В группе лидеров были и ирландцы (золото плюс бронза) с американцами (три серебра и бронза). На мужском чемпионате мира в Белграде 2021 года сборная США с двумя золотыми и двумя серебряными наградами заняла третье место в медальном зачете, а в прошлом году на женском в Стамбуле на второй строчке расположилась с двумя победами ирландская команда.

Впрочем, IBA все же рассчитывает на то, что позиция национальных федераций не станет помехой для приезда на турниры их боксеров. Умар Кремлев уже заявил, что его организация «сделает все возможное, чтобы помочь спортсменам из США приехать и принять участие в чемпионате мира по боксу и окажет им помощь, в том числе финансовую». Господин Кремлев обещал «бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном», указав на то, что «тем администраторам и политикам, которые лишают этого спортсменов, нет места в спорте».

Алексей Доспехов