МОК готовится ударить по боксу

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил Международную ассоциацию бокса (IBA) о наступлении негативных последствий, если боксерская федерация, находящаяся в затяжном конфликте с руководящей олимпийской структурой, продолжит свою нынешнюю политику. Заявление МОК стало реакцией на ранее обнародованное письмо IBA, в котором она пригрозила обращением в суд с требованием возмещения ущерба за попытку МОК «переманить» судей IBA. Если стороны в ближайшее время не уладят противоречия, велика вероятность, что уже в октябре на cессии МОК может быть принято решение об исключении бокса из программы Игр-2028.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет отреагировал на опубликованное в понедельник открытое письмо IBA (федерацию возглавляет россиянин Умар Кремлев), в котором боксерская ассоциация обвинила МОК в нарушении ранее подписанных договоренностей, подвергла критике методы работы МОК и пригрозила потребовать судебного возмещения ущерба.

Официальный представитель МОК Марк Адамс зачитал ответное письмо, утвержденное на заседании исполкома МОК. В нем говорится, что обвинения, «особенно те, что касаются целостности процесса управления в МОК, отвергаются».

В документе отмечается, что исполком поручил гендиректору МОК Кристофу де Кепперу и секретарю комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли проанализировать ситуацию, в частности отчет экспертов о ситуации в IBA, и подготовить доклад к следующему заседанию исполкома МОК. «Если они действительно хотят идти по пути, означенному в их письме, это покажет, что у IBA нет заинтересованности в проведении честного отбора на Олимпиаду, и, разумеется, у этого будут последствия,— отметил Марк Адамс.— МОК может допустить до участия в Играх только те виды спорта, в которых был проведен справедливый отбор. Чтобы было понятно — у МОК нет проблем с боксом как видом спорта или боксерами, у нас проблема с дисквалифицированной федерацией».

Недовольство IBA вызвало то, что МОК в обход федерации пригласил судей и технический персонал IBA поработать на квалификационных турнирах Олимпиады-2024.

Еще в 2019 году МОК отозвал признание попавшей в управленческий и финансовый кризис IBA и в итоге провел боксерский турнир Игр-2020 в Токио самостоятельно. По такой же схеме МОК намерен действовать и на Олимпиаде-2024 в Париже. В IBA посчитали действия МОК нарушением имеющейся между сторонами договоренности, в частности соглашения о передаче данных, подписанного в ноябре 2019 года IBA и МОК. Один из его пунктов гласит, что «переданные персональные данные (контактные данные) не будут храниться дольше, чем это необходимо для согласованных целей, и будут полностью и необратимо уничтожены после выполнения соглашения». В IBA полагают, что МОК данные не удалил, что и позволило вступить в прямой контакт с техническим персоналом федерации. При этом судьям, которые все же примут предложение МОК, могут грозить санкции со стороны IBA.

Последние действия сторон выводят затяжной конфликт между ними на новый уровень, и нельзя исключать, что МОК пойдет на крайние меры, а именно исключение бокса из программы Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Возможно, именно это имел в виду Марк Адамс, когда говорил о том, что у действий IBA «будут последствия». Просто потому, что иных способов заставить IBA отказаться от проведения независимой политики (например, боксерская ассоциация первой из международных спортивных федераций вернула россиянам и белорусам право выступать под собственным флагом, которого они лишились после начала событий на Украине) не остается. Вопрос о программе Игр-2028 будет обсуждаться на сессии МОК в октябре.

Александр Петров