Канадский юрист Ричард Макларен опубликовал третью, последнюю часть доклада, посвященного обстоятельствам, приведшим Международную ассоциацию бокса (IBA) к многолетнему кризису. Ключевым виновником случившегося назван бывший президент IBA У Цзинго. А спасителем федерации Ричард Макларен, которого трудно заподозрить в симпатиях к России — именно его доклад лег в основу допингового дела, обернувшегося многочисленными сложностями для отечественного спорта,— назвал «Газпром». Контракт с российской компанией, заключенный после того, как IBA возглавил Умар Кремлёв, позволил федерации выплатить все долги. Однако даже это не помешало Международному олимпийскому комитету (МОК) выразить недовольство работой нынешнего руководства IBA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Макларен (на фото) пришел к выводу, что виновником кризиса в Международной ассоциации бокса является ее бывший президент У Цзинго

Фото: STEFAN WERMUTH / AFP Ричард Макларен (на фото) пришел к выводу, что виновником кризиса в Международной ассоциации бокса является ее бывший президент У Цзинго

Фото: STEFAN WERMUTH / AFP

Известный канадский юрист Ричард Макларен, шесть лет назад возглавлявший расследование по российскому допинговому делу, обнародовал третью, последнюю часть доклада о состоянии дел в Международной ассоциации бокса. Нынешнее расследование было заказано самой федерацией, много лет находившейся в глубоком кризисе, как управленческом, так и финансовом, долги IBA в какой-то момент достигали $15 млн. А в 2019 году МОК отозвал признание IBA. Как следствие, боксерский турнир на Олимпийских играх 2020 года в Токио проводил сам МОК, а статус бокса как олимпийского вида до сих пор не подтвержден в программе Игр-2028.

Ричард Макларен пришел к выводу, что виновником кризиса в IBA является ее бывший президент — тайванец У Цзинго.

«Проблемы, с которыми сталкивается IBA, по большей части стали результатом мечты У Цзинго, возглавившего федерацию в 2006 году (У Цзинго был отстранен от должности в 2017 году.— “Ъ”), о расширении деятельности структуры»,— заявил господин Макларен.

Он утверждает, что экс-президент IBA пытался вывести AIBA (так боксерская федерация называлась до декабря прошлого года) за рамки ее традиционной зоны ответственности — собственно, любительского бокса. В частности, У Цзинго запустил проект Мировой серии бокса (WSB), представлявшей собой серию международных турниров, в которых боксеры-любители могли выступать в ранге профессионалов, сохраняя при этом право соревноваться на Олимпиадах. WSB существовала с 2010 по 2018 год и была закрыта из-за финансовых проблем.

Проблема была в том, что стремление У Цзинго работать на арене профессионального бокса не было подкреплено соответствующим финансированием. В итоге У Цзинго «принимал финансовые решения, которые поставили федерацию на грань банкротства в 2017 году». Необходимость платить по долгам вела к тому, что федерация шла на сомнительные сделки. Ричард Макларен утверждает, что в IBA процветал фаворитизм, то есть в обмен на деньги та или иная страна могла рассчитывать на благосклонное отношение судей к ее боксерам.

Так, AIBA получила от азербайджанских структур $10 млн, потребовавшихся на то, чтобы удержать на плаву WSB. Взамен, утверждает Ричард Макларен, была обещана поддержка азербайджанских боксеров на Играх-2012 в Лондоне.

Там действительно был как минимум один странный бой с участием представителя Азербайджана. В 1/8 финала в весовой категории до 56 кг японец Сатоси Симидзу в третьем раунде трижды отправил Магомеда Абдулхамидова в нокдаун. Победу, однако, судьи все равно отдали азербайджанскому спортсмену (после разразившегося скандала победителем все же был объявлен японец). Ричард Макларен выявил также попытку подкупа руководства AIBA со стороны Федерации бокса Монголии — она предлагала $250 тыс. за обеспечение победы ее бойца в полуфинале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. В результате, заключил господин Макларен, «коррупцию выпустили на волю и позволили взять контроль над организацией».

Если верить Ричарду Макларену, то спастись от финансового краха IBA смогла только благодаря избранию в конце 2020 года на пост президента россиянина Умара Кремлёва и последовавшему за ним подписанию спонсорского контракта с «Газпромом», обеспечившего федерации доходы на сумму около 30 млн швейцарских франков. «Финансовый вклад "Газпрома" устранил угрозы, которые AIBA создала для себя, и спас от финансового коллапса»,— отметил Ричард Макларен. Добавим, что, по словам Умара Кремлёва, у IBA на данный момент долгов нет вообще.

Однако преодоление острой фазы кризиса IBA все еще не вызывает восторга у руководства МОК. В середине мая, когда Умар Кремлёв был избран президентом IBA на новый срок, в МОК заявили, что прошедшие выборы «усиливают сомнения по поводу системы управления IBA», а также выразили озабоченность по поводу ее финансовой зависимости от спонсорского контракта с «Газпромом». Разумеется, не предложив никакой альтернативы. А на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что в процессе выборов главы IBA были допущены нарушения. CAS удовлетворил иск голландца Бориса ван дер Фёрста, требовавшего признать незаконным снятие его кандидатуры с выборов. В ответ Умар Кремлёв предложил провести их заново, но окончательное решение все же за советом директоров IBA, заседание которого намечено на 24 июня.

Александр Петров