Боксеры отключились от газа

Конфликт Международной боксерской ассоциации (IBA) и Международного олимпийского комитета (МОК) продолжил развитие. IBA уведомила МОК о том, что все требования руководящей спортивной структуры мира, неисполнение которых и привело IBA к фактической дисквалификации, выполнены. Среди них отказ от продления контракта с генеральным спонсором IBA «Газпромом». Впрочем, о завершении конфронтации МОК и IBA думать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Franklin II / AP Фото: Frank Franklin II / AP

Международная боксерская ассоциация уведомила МОК об исполнении всех требований, выдвинутых МОК для восстановления IBA в правах. Ключевые среди них — обеспечение управленческой и финансовой стабильности, а также решение судейского вопроса (решения судей в любительском боксе часто вызывают вопросы). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, руководство IBA направило в адрес МОК письмо, в котором говорится об исполнении требований МОК, а также содержатся и претензии к головной спортивной структуре.

В письме говорится, что IBA сделала все, что могла, чтобы устранить претензии МОК, касающиеся аспектов управления федерацией: финансового, административного и спортивного.

«IBA уверена в том, что соответствует всем критериями плана по восстановлению федерации в правах»,— говорится в заявлении IBA.

Однако в IBA посетовали на то, что, несмотря на все усилия, не получают ответной реакции от МОК, который отказывается от сотрудничества.

В письме отмечается, что на момент начала неприятностей у федерации возглавлял ее тайванец У Цзинго, который также являлся членом МОК. А значит, полагают авторы письма, «абсолютно неправильно, что IBA несет всю ответственность за действия члена МОК». «Трудно поверить в то, что МОК был не в курсе проблем в международной спортивной федерации, особенно учитывая, что большинство из них были напрямую связаны с Олимпийскими играми и квалификацией к ним»,— отмечается в письме. В нем также сообщается, что федерация решила сложнейшие финансовые проблемы благодаря сотрудничеству с «Газпромом». Но при этом IBA не стала продлевать истекший в 2022 году контракт с российским концерном.

«IBA уладила все вопросы с долгами, возникшие при прежнем руководстве. Беспокойство относительно "Газпрома" необоснованно, учитывая, что контракт с компанией истек 31 декабря 2022 года и не был продлен»,— отмечается в письме.

Утверждается также, что ассоциация больше не страдает чрезвычайной зависимостью от одного спонсора и сумела диверсифицировать источники доходов. При этом IBA утверждает, что заявления МОК о том, что федерация не делится информацией о диверсификации доходов, не соответствует действительности. «IBA продолжает работу по привлечению новых источников финансирования. В частности, мы значительно увеличили поступления от лицензионной программы, реализации медийных и маркетинговых прав, проведения соревнований»,— отмечается в заявлении. В письме также выражается критика решения МОК провести боксерский турнир Игр-2024 без участия IBA, что «само по себе создало проблему в мире бокса». Также в письме говорится о том, что МОК действует, когда ему надо, через голову федерации (например, приглашая ее судей на обслуживание проводимых МОК боксерских турниров), а также уклоняется от переговоров.

Напомним, что конфликт между IBA и МОК длится с 2019 года (как раз с того времени, когда федерацией руководил У Цзинго). Тогда МОК отозвал признание переживавшей глубокий административный и финансовый кризис IBA. Вскоре после этого федерацию возглавил россиянин Умар Кремлев, и ситуация в ней стала выправляться. В частности, во многом благодаря контракту с «Газпромом» был решен вопрос с долгами, в моменте превышавшими $15 млн, а также инициирован ряд важных реформ. Однако отношения IBA и МОК не улучшились, а обострились. Особенно после того, как IBA не пошла на поводу у МОК.

Весной прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия в соревнованиях россиян и белорусов, что подавляющее большинство из них и сделало. Однако IBA еще осенью 2022 года этот запрет отменила и разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться под собственным флагом. Это привело к бойкоту ташкентского чемпионата мира почти двумя десятками стран, включая те, что играют ведущие роли в боксе, например США и Великобританией, а также учреждению альтернативной организации World Boxing. Она пытается добиться от МОК признания и намерена таким образом занять место IBA и стать ключевой боксерской организацией, которой будет доверено провести олимпийский боксерский турнир Игр-2028. На данный момент статус бокса на Олимпиаде в Лос-Анджелесе под угрозой — он может быть исключен из программы Игр.

Александр Петров