С нами бокс

Международная ассоциация бокса (IBA) стала первой крупной спортивной структурой, которая радикально изменила свою позицию по вопросу статуса российских и белорусских спортсменов, занятую после начала специальной военной операции на Украине. IBA, возглавляемая отечественным функционером Умаром Кремлевым, отменила решение о запрете на их выступления в международных соревнованиях. Этот шаг, вероятно, лишь обострит конфронтацию федерации и Международного олимпийского комитета (МОК), давно выражающего озабоченность в связи с действиями IBA и угрожающего исключить бокс из программы Олимпиад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Golovkin / AP Фото: Pavel Golovkin / AP

Международная ассоциация бокса обнародовала решение своего ключевого органа — совета директоров. Он проголосовал за то, чтобы отменить введенный ранее запрет на выступления российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. При этом речь идет о выступлениях не в нейтральном статусе, а под своими национальными флагами.

В заявлении IBA говорится о том, что она твердо убеждена: «политика не должна оказывать никакого влияния на спорт», а «все спортсмены должны иметь равные права».

Одновременно федерация уточнила, что, «оставаясь политически нейтральной и независимой», «призывает к миру» и намерена продолжать играть роль «миротворца в любых конфликтах».

После начала специальной военной операции России на Украине подавляющее большинство спортивных организаций, придерживаясь «изоляционистских» рекомендаций Международного олимпийского комитета, отстранили российских представителей от участия в своих турнирах. Исключениями стали лишь несколько видов вроде тенниса и шахмат.

А IBA стала первой из крупных структур в области спорта, которая радикально изменила позицию в отношении россиян и белорусов. Вернуться на международные состязания они смогут уже скоро. Календарь IBA в конце 2022 года выглядит довольно плотным. В нем, например, есть октябрьский женский чемпионат Европы в Черногории, ноябрьское юношеское мировое первенство, а также целый ряд других турниров.

Нетрудно предположить, что свежее решение IBA вряд ли будет способствовать прекращению ее давнего конфликта с МОК.

Конфликт этот начался еще в конце прошлого десятилетия и не сошел на нет, после того как в 2020 году пост президента ассоциации, находившейся в глубоком кризисе и лишенной признания головной спортивной структуры, занял россиянин Умар Кремлев.

Противоречия обострились после переизбрания господина Кремлева на пост руководителя ассоциации в мае этого года. МОК фактически отказался признать результаты выборов в Стамбуле, к которым не был допущен пытавшийся конкурировать с Умаром Кремлевым голландец Борис ван дер Фёрст.

Полторы недели назад МОК заявил о «чрезвычайно серьезной обеспокоенности» в связи с итогами внеочередного конгресса IBA в Ереване. Его делегаты могли дать добро на проведение повторных президентских выборов — уже с участием Бориса ван дер Фёрста, чью апелляцию по поводу отстранения удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). Но вместо этого конгресс подавляющим большинством голосов высказался против, таким образом выдав новый кредит доверия господину Кремлеву.

Несколько дней назад МОК, снова употребив слово «озабоченность», акцентировал внимание на другой проблеме, возникшей, когда незадолго до ереванского конгресса IBA приостановила членство в ассоциации Федерации бокса Украины (ФБУ). Причиной для такой санкции стало июньское назначение на пост президента федерации Кирилла Шевченко. Господин Шевченко занял место долго руководившего ФБУ Владимира Продивуса, вошедшего в Совет IBA, ключевой орган ассоциации. Ассоциация сочла этот шаг грубым нарушением своего регламента, не допускающего «государственного вмешательства» в дела формально независимой организации.

Правда, совет директоров IBA, открыв дорогу на международные состязания россиянам и белорусам, смягчил свою позицию и по поводу украинцев. Несмотря на то что формальное отстранение ФБУ оставлено в силе, им разрешили соревноваться под своим флагом, то есть, по сути, сняв все значимые ограничения.

МОК достаточно четко дал понять, какие меры может спровоцировать демонстрация IBA независимости и автономности. Он уже во второй раз подряд отлучил федерацию от контроля за проведением олимпийской квалификации и олимпийского боксерского турнира — теперь в рамках Олимпиады 2024 года в Париже. Кроме того, бокс до сих пор не включен в программу следующих за ней Игр. Они состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Алексей Доспехов