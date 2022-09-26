Умара Кремлева признали избранным

Внеочередной конгресс Международной боксерской ассоциации (IBA), состоявшийся в Ереване, стал персональным триумфом президента структуры Умара Кремлева. Несмотря на давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и ряда западных стран, которые настаивали на необходимости аннулирования итогов майских выборов главы IBA, прошедших без участия отстраненного от них оппонента господина Кремлева голландца Бориса ван дер Фёрста, и проведения новых, делегаты подавляющим большинством голосов отказались от них, выдав сохранившему пост российскому функционеру колоссальный кредит доверия. Обратной стороной этой его победы стала угроза, связанная с будущим структуры и контролируемого ею вида. Теперь бокс, кажется, уже сильно рискует местом в олимпийской программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Случившееся на внеочередном конгрессе Международной боксерской ассоциации должно, видимо, войти в историю спорта как один из самых громких демаршей, устроенных крупными спортивными федерациями. В него вылилось голосование по единственному важному вопросу повестки дня — о проведении новых выборов президента IBA. Против них выступили 136 делегатов конгресса из 146, и это означало, что россиянин Умар Кремлев сохранит президентский пост, несмотря на очень сложные для него обстоятельства, которые намекали скорее на то, что ему придется с ним расстаться.

Господин Кремлев возглавил IBA в конце 2020 года на волне глубочайшего и многослойного кризиса, в котором та находилась в течение нескольких лет. У него были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие. Кульминацией кризиса явилось принятое Международным олимпийским комитетом в 2019 году решение о временном лишении IBA признания. На практике оно означало отстранение федерации от проведения всех мероприятий, связанных с Олимпиадой-2020 в Токио. Возвращение признания было увязано с проведением реформ, направленных на улучшение администрирования и коммерческой деятельности.

Во второй раз Умар Кремлев баллотировался на президентскую должность в этом году, успев провести целый комплекс такого рода реформ и существенно улучшив финансовое положение IBA, избавившейся от долгов, превысивших в какой-то момент планку в $15 млн. Он выставил свою кандидатуру уже после начала специальной военной операции России на Украине и последовавших за ним санкций в отношении российского спорта и его представителей. При этом у господина Кремлева оказалась достаточно сильная оппозиция во главе с голландцем Борисом ван дер Фёрстом, пользующимся поддержкой национальных федераций, представляющих прежде всего западные страны. Однако принять участие в майских выборах в Стамбуле господин ван дер Фёрст не смог. Boxing Independent Integrity Unit (BIIU) — орган IBA, отвечающий за целостность структуры и соблюдение правил честной игры,— получил незадолго до стамбульского конгресса жалобы от сербской и венесуэльской национальных федераций. Они обратили внимание на сформированную господином ван дер Фёрстом и еще четырьмя функционерами группу, которая объявила своей целью содействие процессу реформирования федерации. BIIU посчитал ее деятельность проведением предвыборной кампании «вне электорального периода», то есть грубым нарушением регламента. Умар Кремлев переизбирался на безальтернативной основе.

После стамбульского конгресса ситуация между тем только обострилась, а градус давления на господина Кремлева вырос до предела еще в июне, после того как Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал, что IBA была не вправе отстранять от выборов Бориса ван дер Фёрста, а МОК, показывая свое отношение к происшедшему, снова отлучил федерацию от олимпийской квалификации и олимпийского боксерского турнира — теперь в рамках Олимпиады 2024 года в Париже. А незадолго до инициированного самим Умаром Кремлевым внеочередного конгресса было обнародовано содержание адресованного ему письма от спортивного директора головной структуры Кита Макконнелла. Оно больше походило на рекомендацию отказаться от амбиций. Господин Макконнелл в своем письме выражал озабоченность МОК по поводу политики IBA, например, из-за «финансовой зависимости» от спонсорского контракта с «Газпромом», а также «увеличившейся роли» президентского офиса в Москве — увеличившейся, видимо, по сравнению с ролью офиса основного, в Лозанне.

Но еще до ереванского голосования Insidethegames, освещавший события, был шокирован «уровнем поддержки», которая обрушилась на Умара Кремлева. Президент Федерации бокса США Тайсон Ли попал в коротенький список функционеров, призывавших к перевыборам. В списке куда более длинном были делегаты, поднимавшиеся на трибуну, чтобы сказать, что господин Кремлев «существенно укрепил положение IBA» и что он «заслуживает доверия». А руководитель Федерации бокса Словении Роберт Рехер даже включился по видеосвязи из больницы, сообщив, что, на его взгляд, Умар Кремлев «проделал фантастическую работу». После этого было нетрудно предположить, что до перевыборов дело не дойдет.

Как совсем нетрудно было предположить, что ситуация вокруг IBA и олимпийского будущего бокса останется чрезвычайно острой. Вскоре после голосования в Ереване МОК выпустил очередное заявление, посвященное IBA. В нем говорится, что организация «испытывает серьезную озабоченность» из-за событий на внеочередном конгрессе, а еще содержится напоминание о том, что бокс до сих пор не включен в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году, притом что в олимпийской программе вид очутился еще 118 лет назад и с тех пор из нее практически не выпадал. И притом что, как и для любой другой спортивной федерации, для IBA присутствие на важнейших соревнованиях — это еще и значительные поступления в бюджет за счет положенной ей доли от доходов МОК (в Токио, если бы не лишение признания, они должны были составить около $17,5 млн). За счет спонсоров их выпадение компенсировать непросто. Впрочем, МОК уточнил, что окончательную оценку «беспокоящим» его вещам даст лишь исполком структуры, а Умар Кремлев в своем обращении к выдавшим ему гигантский кредит доверия делегатам ереванского конгресса сообщил, что цель IBA в том числе добиться того, чтобы «бокс был частью как Олимпиады 2024 года, так и Олимпиады 2028-го».

Алексей Доспехов