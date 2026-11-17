17 ноября господин Вадефуль встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым, а 18 ноября отправится в Армению для встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Основной темой переговоров в Баку станет реализация стратегической повестки двустороннего партнерства, подписанной в июле 2026 года лидерами Германии и Азербайджана. С Арменией, по словам господина Вадефуля, Европе необходимо расширять политические и экологические связи. На повестке также поставки природного газа и нефти и мирный процесс на Южном Кавказе. Глава МИД ФРГ заявил, что хочет внести вклад в заключение мирного договора между странами.