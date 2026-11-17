Глава МИД ФРГ связал расширение связей с Южным Кавказом с влиянием России
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия стремится сохранить свое влияние на Южном Кавказе, но не заинтересована в будущем региона. По его словам, в связи с этим ФРГ готова к расширению сотрудничества с Азербайджаном и Арменией для укрепления их суверенитета.
Накануне визита в Азербайджан и Армению господин Вадефуль заявил, что Владимир Путин не заинтересован в европейском порядке, основанном на суверенитете государств. «И на Южном Кавказе мы видим, как Россия пытается сохранить свое влияние — ценой народа и его будущего», — сказал министр журналистам (цитата по DPA). Йоханн Вадефуль отметил роль Южного Кавказа как исторического узла между Европой и Азией, который имеет потенциал для торговли, энергетического партнерства и транспортных связей.
17 ноября господин Вадефуль встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым, а 18 ноября отправится в Армению для встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Основной темой переговоров в Баку станет реализация стратегической повестки двустороннего партнерства, подписанной в июле 2026 года лидерами Германии и Азербайджана. С Арменией, по словам господина Вадефуля, Европе необходимо расширять политические и экологические связи. На повестке также поставки природного газа и нефти и мирный процесс на Южном Кавказе. Глава МИД ФРГ заявил, что хочет внести вклад в заключение мирного договора между странами.
В июле 2026 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Ереван и Баку с целью укрепить связи с Южным Кавказом, поддержать мирный процесс и расширить транспортное и энергетическое сотрудничество. Российский МИД заявлял, что Евросоюз считает Южный Кавказ «ареной противостояния» с РФ.