Главные новости за 29 мая-2 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Мэрия Саратова допустила строительство социального жилья по нацпроекту без проведения торгов. Об этом сообщают депутат облдумы и городские СМИ. Чиновники отмалчиваются.

Регионы Средней Волги опустились ниже середины в рейтинге благосостояния семей. Эксперты оценили средний объем средств, которые могли оставаться в одной семье после оплаты необходимых ежемесячных расходов.

Волгоградская область получила два миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса.

Арбитражный суд Саратовской области признал бывшего сити-менеджера Алексея Прокопенко банкротом. Иск в декабре 2022 года подало ПАО «Т Плюс»; сумма требований составляла 25,3 млн руб.

Новым начальником управления транспорта и связи администрации Пензы стал Александр Савенков. Его предшественник Александр Садовов сменил Ольгу Сорокину на посту главы Октябрьского района города.

Бывшему министру строительства Саратовской области Дмитрию Тепину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновнику инкриминируют умышленное непредставление детям-сиротам жилья путем неувеличения установленной стоимости квадратного метра. Адвокат обвиняемого утверждает, что ранее его клиента подозревали в халатности, а статью переквалифицировали после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор Андрею Горшеневу. Начальника отделения кадров 20й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии разжаловали в рядовые и признали виновным в получении взятки за законное оформление ранения военнослужащему и крупном мошенничестве с командировочными для участников боевых действий.

Саратовский подросток покурил вейп и попал в реанимацию. 15-летний мальчик потерял сознание, изо рта у него шла кровавая пена. Несовершеннолетний на ИВЛ, ему требуется пересадка сердца.

Астраханская область станет одним из пилотных регионов национальной программы по борьбе с опустыниванием.

Обвиняемой в отравлении дочери и внуков жительнице Саратовской области дали 19 лет колонии. Адвокат Лидии Ширяевой намерен обжаловать приговор.

Владельцам жилого дома в Саратове запретили размещать в нем реабилитационный центр для людей с зависимостями. В минувшем феврале там нашли завернутого в ковер мертвого постояльца — он скончался от переохлаждения. Собственники строения уверяют, что уже попросили рехаб съехать, но дали время на поиск нового помещения.

Главы столиц субъектов Средней Волги потеряли позиции в «Рейтинге мэров».

В этом году в Астраханской области планируют открыть новый кормовой завод. Предприятие возводят в особой экономической зоне «Лотос».

Суд приговорил волгоградца Игоря Паскаря к 8,5 годам тюрьмы и колонии за попытку поджечь здание краснодарского УФСБ.

Профильный комитет Волгоградской областной думы рекомендовал к принятию поправки, регламентирующие порядок проведения выборов и референдумов во время военного положения. Новшества существенно ограничивают права наблюдателей и доверенных лиц кандидатов в мирное время.

Ольга Василенко покинула пост председателя Астраханского областного суда.

Суд рассмотрит дело о мошенничестве на 23 миллиона при капремонте школы и онкодиспансера в Волгограде.

Росстат представил доклад о социально-экономическом положении в стране и субъектах в первом квартале 2023 года. В регионах Средней Волги зафиксированы схожие экономические показатели, но в Саратовской области наблюдается самый высокий в России отток населения. В регпарламенте консенсуса нет: одни заявляют о скором улучшении ситуации; другие полагают, что хорошая статистика «нарисована». Федеральные эксперты не видят скорого решения проблемы.

Суд не стал обязывать Генпрокуратуру проверять действия региональных коллег, которые не нашли нарушений в переводе Волгограда на московское время. Местный активист Алексей Севастьянов обивает пороги прокуратуры и судов с 2018 года.

Стоимость «социального квадрата» планируют поднять в ЮФО и опустить в ПФО.

Старый мост через Волгу отремонтируют в Астрахани. Некоторые составляющие уникального сооружения царских времен заказали из Германии.

Саратовские власти предлагают за ремонт дорог почти шесть миллиардов. Работы пройдут в рамках нацпроекта.

Саратовская мэрия подала в суд на перевозчика автобуса № 90. Последние несколько лет горожане регулярно сталкиваются с несоблюдением интервалов движения: ждать транспорт приходится по 40 минут, уехать вечером из центра практически невозможно.

Дарья Васенина