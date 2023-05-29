Бывший саратовский сити-менеджер Алексей Прокопенко признан банкротом

Арбитражный суд Саратовской области признал бывшего сити-менеджера Алексея Прокопенко банкротом. Иск к господину Прокопентко в декабре 2022 года подало ПАО «Т Плюс»; сумма требований составляла 25,3 млн руб. В отношении экс-чиновника введена процедура реструктуризации долгов; она продлится до 25 октября 2023 года.

Требования истца включены в третью очередь и составляют 21,5 млн руб.

В июне 2021 года суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сити-менеджера по делу о присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Апелляционная инстанция отменила решение – в результате повторного рассмотрения Кировский районный суд приговорил Алексея Прокопенко к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб. – вердикт устоял как в Саратовском областном суде, так и в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

Дарья Васенина