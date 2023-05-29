Регионы средней Волги опустились ниже середины в рейтинге благосостояния семей

Саратовская, Пензенская, Волгоградская и Астраханская области опустились ниже середины в рейтинге благосостояния домохозяйств РФ. Это следует из исследования «РИА-новости».

Эксперты оценили средний объем средств, которые могли оставаться в одной семье после оплаты необходимых ежемесячных расходов. Так, по данным за прошлый год, в семье с двумя детьми из Ямало-ненецкого автономного округа потенциально возможный денежный остаток составлял порядка 118 тыс. руб; а в семье с одним ребенком — более 135 тыс. руб. Регион занял первую строчку в рейтинге. На втором месте оказалась Москва (89,6 тыс. руб. и почти 103 тыс. руб.); третье и четвертое места заняли Ханты-мансийский АО и Санкт-Петербург.

Последнее место, согласно данным экспертов, заняла Кабардино-Балкарская республика: у семьи с одним ребенком после базовых трат ежемесячно могло оставаться порядка 10,5 тыс. руб., а семья с двумя детьми уже уходила в минус почти на 7,3 тыс. руб. 84 и 83 место среди исследуемых 85 регионов заняли Республика Ингушетия и Чеченская Республика соответственно.

Среди регионов средней и нижней Волги больше всего в прошлом году могло оставаться у семей из Саратовской области: порядка 25,6 тыс. руб. в семье с двумя детьми и 40,2 в семье с одним ребенком. В рейтинге регион занял 48-ю строчку. На 49-й позиции расположилась соседняя Волгоградская область с суммами 24,1 и 38,9 тыс. руб. Пензенская область заняла 51-е место; там семья с двумя детьми могла после трат распоряжаться 24,5 тыс. руб., а с одним — 37,7 тыс. руб. Астраханская область стала 53-й: 23,4 тыс. руб. и 39,3 тыс. руб. соответственно.

Никита Маркелов