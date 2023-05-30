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Борьба с опустыниванием начнется с Астраханской области

Астраханская область станет одним из пилотных регионов национальной программы по борьбе с опустыниванием. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Игоря Бабушкина по итогам рабочей встречи главы области с директором Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН Александром Беляевым.

«Проблема с опустыниванием для Астраханской области стоит остро. Год от года пески наступают, от этого страдают пастбища и сельхозугодья. Пыльные бури — тоже следствие надвигающейся пустыни», — объяснили чиновники.

Национальную программу планируют реализовывать поэтапно. Создадут ее до конца 2024 года. В пилотном проекте примут участие 14 субъектов РФ.

«Программа для Астраханской области будет включать комплекс мероприятий, связанных с мелиорацией земель сельхозназначения, а также обводнением зоны западных подстепных ильменей», — уточнили в релизе.

Господин Беляев отметил, что Астраханская область вошла в программу в силу хорошей подготовки региона к выше обозначенной работе. Кроме того, в связи с высоким уровнем подготовки специалистов к разработке аналогичных проектов для других регионов планируют привлечь местных ученых.

Ожидается, что реализация программы в Астраханской области поможет восстановить почву, ввести в сельхозоборот новые земли, повысить кормоёмкость пастбищ и стабилизировать обводнение ныне непригодных для использования западных подстепных ильменей.

Дарья Васенина

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