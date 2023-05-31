Суд приговорил волгоградца к 8,5 годам тюрьмы и колонии за попытку поджечь здание краснодарского УФСБ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу жителя Волгограда Игоря Паскаря. Мужчину признали виновным в совершении террористического акта и вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214; ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщает пресс-служба инстанции.

Суд установил, что 12 июня 2022 года ныне 46-летний Игорь Паскарь бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью на тротуар перед зданием с плакатом с Z-символикой, расположенным в Краснодаре. Затем он скрылся.

Спустя два дня волгоградец бросил «коктейль Молотова» перед зданием управления ФСБ по Краснодарскому краю. Возле входа загорелся коврик, который быстро потушили.

После второго инцидента подсудимый Паскарь нанес на лицо две полосы желтого и синего цветов и остался на месте ждать задержания правоохранителями. Следователям житель Волгограда объяснил, что своими действиями выступал против проведения СВО на Украине.

Дело поступило на рассмотрение ЮОВС 18 октября прошлого года. Два раза заседание откладывали из-за недоставления подсудимого. Судья Кирилл Кривцов приговорил Игоря Паскаря к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остатка срока — в колонии строгого режима.

Дарья Васенина