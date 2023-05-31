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В Саратове 15-летний покуривший вейп мальчик находится на ИВЛ

В Саратове врачи продолжают бороться за здоровье 15-летнего подростка, попавшего в реанимацию после курения вейпа. О состоянии ребенка сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Состояние за время лечения стабилизировалось, но остаётся тяжелым за счет поражения легких и сердца. Гемодинамика поддерживается специальными препаратами, дышать помогает аппарат ИВЛ», — пишет господин Костин.

Врачи отслеживают состояние головного мозга, наиболее чувствительного к кислородному голоданию, которое наступает при нарушениях в работе легких и сердца.

Накануне молодой человек оказался в реанимации ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» после курения вейпа в компании друзей. Мальчик потерял сознание, изо рта у него шла кровавая пена.

Дарья Васенина

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